Stiri pe aceeasi tema

- CS „U” Craiova și CFR Cluj au terminat nedecis, scor 0-0, derby-ul rundei a III-a din play-off-ul Ligii I. Miza uriașa pe care cele trei puncte au avut-o și-a pus amprenta asupra evoluției celor doua echipe care s-au anihilat reciproc, sacrificand spectacolul. Oltenii au reușit sa trimita primul șut…

- Mijlocașul CSU Craiova, Alexandru Mitrita i-a ironizat pe cei de la CFR Cluj pentru felul in care au abordat derby-ul de pe „Ion Oblemenco” incheiat nedecis 0-0. Mitrița a spus ca nu-i vine sa creada ca o echipa ca CFR Cluj, care sacrifica spectacolul poate sa aspere la titlul de campioana in Liga I.…

- CSU CRAIOVA CFR CLUJ LIVE ONLINE STREAM VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Marius Avram, 38 de ani, va arbitra meciul CSU CRAIOVA CFR CLUJ LIVE ONLINE STREAM VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT, ajutat de asistentii Mircea Orbulet si Vladimir Urzica, in timp ce Iulian Dima va fi arbitrul de rezerva. Ioan…

- Cosmin Contra, sleecționerul reprezentativei Romaniei, a declarat la finalul partidei pe care elevii sai au caștigat-o la Craiova pe „Ion Oblemenco” cu Suedia, ca cel mai mare caștig al selecționatei pe care o conduce este „mentalitatea”! „Gurița” a ținut sa-și felicite jucatorii pentru felul in care…

- Drama fara margini intr-o familie din Cluj. Copilul lor de doar 14 ani a fost spulberat de o ambulanța care era in misiune. Din nefericire, din cauza handicapului pe care il avea, tanarul nu a auzit ambulanța. Salvarea avea semnalele acustice și luminoase in funcțiune, pentru ca se grabea sa ajunga…

- Echipa nationala a Romaniei s-a antrenat, joi, pe Arena Nationala, informeaza site-ul frf.ro. Aceasta sedinta de pregatire a fost ultima inaintea plecarii in Israel, care este programata vineri dimineata. Cosmin Contra i-a avut la dispozitie pe toti cei 26 de jucatori convocati, iar antrenamentul…

- Nationala de senioare va disputa in aceasta saptamana doua partide cu Rusia in preliminariile Campionatului European din 2018. Mansa tur va avea loc miercuri, ora 17:30, la Togliatti, iar returul se va desfasura duminica, la Cluj. Romania poate obtine calificarea la turneul final inca din aceasta…

- Turneul din Anglia al naționalei Romaniei U21. Selecționerul Daniel Isaila a anunțat lotul de jucatori pentru stagiul de pregatire programat in Anglia in perioada 20-27 martie. Ionuț Radu, portarul lui Avellino nu va putea fi recuperat in timp util, iar selecționerul Daniel Isaila a decis sa il cheme…

- CFR CLUJ - FCSB (STEAUA) LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT. LIVE STREAMING TELEKOM SPORT: Dan Petrescu este categoric si spune ca partida nu este decisiva. Insa un succes al echipei sale i-ar permite sa se desprinda la 5 puncte in fruntea clasamentului, un avans care nu ar fi usor de recuperat de…

- Imagini revoltatoare au fost surprinse, recent, de parinții unui copil internat la Spitalul de Boli Infectioase din Craiova. In salonul in care se afla fetița lor circula nestingherit un șoarece. (VEZI ȘI: SCANDALUL ȘOARECELUI DE LA KAUFLAND SE AMPLIFICA. MAGAZINUL, AMENDAT DE DSVSA ARAD. INTRE TIMP…

- Liga Naționala de handbal feminin, etapa a 20-a. Patru meciuri se joaca sambata, intre care Dunarea Braila – Magura Cisnadie. Sambata, 10 martie 11:00 AHCM Slobozia – ASC Corona 2010 Brașov 27-28 11:00 U Cluj – CSM Slatina 28-23 11:00 CSM Roman – CS Rapid Usl Metrou București 31-28 16:00 HC Dunarea…

- Un barbat a postat pe pagina lui de Facebook cateva fotografii cu un polițist și o batranica, dar și un mesaj destul de emoționant. Calin Sestras a ținut sa felicite Poliția Romana, pentru gestul de care a dat dovada polițistuș, dupa ce a vazut o batranica care plangea in benzinarie. Totul a avut loc…

- AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizeaza in data de 27.03.2018, ora 10.00, selectie pentru ocuparea urmatorului post vacant: Referent de specialitate – Birou Contracte: 1 post Conditii necesare: –

- Sortii au fost din nou nemilosi cu FC Botosani. Dupa ce rand pe rand a fost nevoita sa intalneasca in editia din acest an liderul si campioana Romaniei, CFR Cluj, respectiv Viitorul Constanta, si sa dispute derby-ul marilor orgolii cu CSM Poli Iasi, FC Botosani va intalni in drumul spre finala CS „U”…

- FCSB a revenit pe locul doi in play-off-ul Ligii I și spera in continuare la titlu de campioana in acest an dupa victoria cu 2-1 (2-0) obținuta contra campioanei Viitorul. Obligata la victorie dupa rezultatele inregistrate de CFR Cluj și CSU Craiova, care au tranșat in favoarea lor disputele cu CSM…

- Reacții dupa FCSB – Viitorul 2-1. Antrenorul gazdelor, Nicolae Dica, considera meritata victoria, chiar daca a recunoscut ca a trait cu pulsul marit finalul partidei. Nicolae Dica, antrenor FCSB: ”Am avut emoții foarte mari in final. Am condus tot meciul, am avut cazii sa facem 3-0, dar am luat gol…

- CSU CRAIOVA ASTRA GIURGIU LIVE STREAM ONLINE VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Arbitrul Alexandru Tudor va conduce la centru meciul CSU Craiova - Astra Giurgiu, care se va disputa, sambata, de la ora 20:45, LIVE STREAM ONLINE VIDEO la DIGI SPORT si TELEKOM SPORT. Alexandru Tudor va fi ajutat de asuistentii…

- Vineri se anunta vreme frumoasa in toata tara, iar sambata si duminica va fi ceata in unele zone, insa temperaturile vor fi ridicate oricum, potrivit informatiilor Administratiei Nationale de Meteorologie. Vineri, cerul va fi variabil in Iasi, Craiova si Sibiu. In Botosani, Sulina, Constanta, Pitesti,…

- CS U Craiova a invins-o, marti, cu 1-0, pe Dinamo, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei si isi continua parcursul bun din acest sezon competitional. Forma excelenta a echipei pregatite de italianul Devis Mangia este reflectata si de evolutia din campionat, acolo unde se situeaza pe locul 3,…

- Patru dintre jucatorii care alcatuiesc dream team-ul sezonului regulat vin de la CFR Cluj, trei de la FCSB, doi de la CSU Craiova si cate unul de la Viitorul si CSM Poli Iasi. LPF anunta o noua LICITATIE pentru drepturile de transmisie ale Ligii 1 Iata echipa ideala: Arlauskis - cr.…

- Presedintele UDMR Cluj, deputatul Csoma Botond, a declarat joi, într-o conferinta de presa, ca spera ca autoritatile "sa nu caute nod în papura". "Ca în fiecare an, în mod traditional organizam aceasta comemorare. Ne dorim ca aceasta comemorare sa se…

- La sfarsitul acestui an, vor fi incheiate studiile de fezabilitate pentru cele trei spitale regionale care se vor construi la Iasi, Cluj si Craiova. Fiecare dintre aceste unitati medicale va avea intre 800 si 900 de paturi si va cuprinde o structura de specialitati diverse pentru a deservi ceea ce nu…

- Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a confirmat un nou deces provocat de gripa. De la inceputul sezonului, 69 de persoane și-au pierdut viața din cauza virusului gripal, cele mai multe dintre ele cu condiții medicale preexistente și nevaccinata antigripal. Centrul Național…

- Acțiunile desfașurate de CNAIR SA in perioada 26.02.2018, ora 05:00 – 26.02.2018, ora 12:00 26.02.2018 In perioada 26.02.2018, ora 05:00 — 26.02.2018, ora 12:00, la nivel național, drumarii au acționat astfel: — DRDP CONSTANȚA: cu 113 autoutilaje și s-au raspandit 71,9 tone material antiderapant — DRDP…

- UPDATE ORA 19.50 Peste 1.500 de oameni, potrivit unor surse, se afla duminica seara in Piata Victoriei pentru a-si manifesta sustinerea fata de procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si a protesta in legatura cu anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de…

- Proteste pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a Laurei Codruta Kovesi sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica, in Piata Victoriei din Capitala, precum si in alte orase, precum Cluj, Sibiu, Arad, Ploiesti, Baia Mare, Craiova si Galati. Romanii din diaspora anunta si ei ca…

- Dupa o pauza de o saptamana, Liga Florilor revine in actualitate la sfarsitul acestei saptamani cand sunt programate meciurile celei de-a 17-a etape. CSU Danubius va juca in deplasare pe 24 februarie, de la ora 18.00, cu Magura Cisnadie. O partida foarte grea cu o echipa care spera la treapta a treia…

- Grupurile parlamentare vor avea dreptul sa faca 10 propuneri pentru Consiliile de Administratie ale Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR) si Societatii Romane de Televiziune (SRTV), daca proiectul de lege adoptat tacit de Camera Deputatilor va trece si de Senat. Plenul Camerei Deputatilor…

- CFR Cluj, doi oameni in topul celor mai buni marcatori ai Ligii 1 Formația clujeana are doi jucatori in primii patru golgheteri ai campionatului. Duelul pentru primele locuri din Liga 1 dintre CFR, FCSB și CSU Craiova se poate observa și în clasamentul celor mai buni marcatori. Echipa din…

- Rezultatele inregistrate in meciurile disputate, vineri, sambata, duminica si luni, in etapa a XXV-a a Ligii I si clasamentul competitiei:Vineri: Gaz Metan Medias – Juventus Bucuresti 0-0FC Voluntari CSU Craiova 0-1A marcat: Bancu ‘33Sambata:Sepsi Sf. Gheorghe…

- "Legat de cele trei spitale pe fonduri europene. Cele trei spitale nu sunt în situatia pe care ne-am fi dorit-o cu totii, trebuia sa se construiasca la Iasi, Cluj si Craiova. Spitalul care trebuia sa se construiasca la Craiova - ni se cere o alta pozitionare, deci un alt teren pe care…

- O vanzatoare din Craiova a fost amenințata cu o sticla de un hoț. Incidentul a avut loc pe 11 februarie, cand doi tineri au intrat in magazin, cu intenția de a fura. Camerele de supraveghere amplasate in incinta magazinului au surprins momentul in care unul dintre talhari a pus mana pe o sticla și…

- Reacții dupa FCSB – CFR Cluj 1-1. Antrenorii celor doua echipe s-au contrat la finalul partidei. Dan Petrescu: ”Fara penalty nu ne egalau”. Nicolae Dica: ”CFR nu a contat”. Dan Petrescu, antrenor CFR Cluj: ”Inainte de meci aș fi acceptat 1-1, dar dupa ce am condus 1-0 suntem dezamagiți. Cei de la Steaua…

- Junior Morais și Mario Camora sunt doi dintre jucatorii cu cele mai multe meciuri in prima liga din Romania care, sambata, se vor confrunta in derby-ul etapei. Brazilia versus Portugalia! Junior Morais versus Mario Camora. Derby-ul de maine, de pe Arena Naționala, dintre FCSB și CFR Cluj, aduce la start…

- Numarul de decese in primul an de viața raportat la o mie de nascuți vii plaseaza Romania pe primul loc in clasamentul european. Țara noastra se gasește pe primul loc, cu 7,6 la mie, mai mult decat dublu fața de media Uniunii Europene, care este de 3,6 la mie. Ungaria are o rata a mortalitații…

- In cursul diminetii zilei de marti, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice de iarna.

- Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit ca s-a bucurat la golul egalizator marcat de Dinamo in finalul meciului cu CSU Craiova, 2-2, dar a spus ca nu vrea ca echipa alb-roșie sa se califice in play-off. In plus, a avut un derapaj la adresa celor de la CFR Cluj. "Cand a dat gol Dinamo m-am bucurat ca…

- Conform unui comunicat de presa postat pe pagina de Facebook a companiei Tudo Taxi, taximetriștii il acuza pe primar ca a confundat pirateria cu taximetria. „Primarul Nicolae Robu confunda transportul in regim de taxi cu «pirateria» și declara ca șoferii UBER lucreaza legal, chiar…

- Gigi Becali, atac la CFR Cluj: ”Sunt disperați sa ia campionatul in Centenarul Romaniei!”. Razboiul dintre FCSB și CFR Cluj pentru caștigarea titlului este in plina desfașurare. Patronul FCSB, Gigi Becali, a atacat gruparea ardeleana pe motiv ca ar fi una ”ungureasca”!? „Ungurii sunt disperati sa ia…

- O fetita de patru ani, doua femei si un barbat au murit, saptamana trecuta, din cauza gripei, numarul deceselor provocate de virusul gripal ridicandu-se la opt in aceasta iarna, transmite News.ro . Conform Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 22-28…

- Mijlocasul echipei de fotbal FCSB, Cristian Tanase, spune ca daca echipa va munci si se va pregati bine, poate lua campionatul si trece de Lazio in 16-imile Europa League. ''Cred ca avem un lot valoros, cu jucatori talentati, care au calitati deosebite. Daca muncim si ne pregatim…

- Un accident s-a petrecut intr-o curba din localitatea galateana Smardan. Soferul nu a adaptat viteza la carosabilul ud si nu a mai putut controla tirul. Acesta s-a rasturnat si a fost la un pas sa intre in casa unor localnici. Barbatul a scapat teafar, insa localitatea a ramas in bezna dupa…

- Traficul feroviar se desfașoara in condiții normale in condiții normale de iarna pe toate magistrale feroviare. La aceasta ora nu sunt probleme in traficul feroviar, trenurile circula in condiții normale de iarna pe toate magistralele, nu sunt secții de cale ferata inchise și nici intarzieri semnificative.…

- Liga Naționala de handbal feminin, etapa a 13-a. CSM București – Danubius Galați, in program, azi, de la 17.00, in Sala Polivalenta din Capitala. Vineri, 19 ianuarie CSM BUCUREȘTI – CSU DANUBIUS GALAȚI Sambata, 20 ianuarie 16.00 CSM SLATINA – CS MAGURA CISNADIE HCM RM VALCEA – CS RAPID Duminica, 21…

- Dumitru Dragomir i-a luat apararea lui Gigi Becali in razboiul cu Armata si a vorbit despre favoritele la castigarea titlului in Liga 1. ...despre lupta la titlu: "Craiova are stadion, are antrenor, dar nu cred ca are echipa de titlu. Are suporteri tari de tot. Doar doua echipe se pot bate la titlu:…

- Liga Naționala de handbal feminin 2018, etapa a 12-a. Campioana CSM București joaca la Braila. Corona și Craiova incheie runda. Sambata, 13 ianuarie 16.00 Rapid – CSM Bistrița 17.30 Dunarea Braila – CSM București Duminica, 14 ianuarie 11.00 CSM Roman – CSM Slatina 16.30 AHCM Slobozia – U Cluj 20.00…

- Societate inchiriaza in conditii avantajoase hale industriale si teren, in orasele Filiasi si Craiova, suprafata de la 50 de mp la 10.000 mp. Spatiile beneficiaza de utilitati: gaze, curent si apa. Relatii la telefon 0722 617 476.

- Ionel Danciulescu a anuntat, luni dupa-amiaza, ca Dinamo a ajuns la un acord pentru transferul lui Ivan Pesic (25 de ani), mijlocas ofensiv care va veni de la Hajduk Split. Ramas fara Costache, care a plecat la CFR Cluj, Vasile Miriuta a dat startul cautarilor pentru un mijlocas…

- Handbalistele de la CSM București, la antrenamente. Vineri, meci la Slobozia, in optimile Cupei Romaniei 2018 la handbal feminin. ”Tigroaicele” au revenit marți, 2 ianuarie, la antrenamente! Dupa Campionatul Mondial din Germania și o scurta vacanța de sarbatori, jucatoarele pregatite de Helle Thomsen…