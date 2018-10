Stiri pe aceeasi tema

- A ieșit soarele pe strada lui Ciprian Deac. Atat in plan profesional, cat și in plan personal. Fotbalistul de 32 de ani a revenit, duminica, printre titulari la CFR Cluj, dupa aproape trei luni de la ruptura ligamentului colateral extern, suferita in returul cu Malmo, din preliminariile Ligii Campionilor.…

- CFR Cluj a invins-o pe ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 2-1 (1-0), duminica seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 13-a a Ligii I de fotbal. Campioana a deschis scorul prin Billel Omrani (14), dar gazdele au reusit egalarea Florin Stefan (81), dupa ce echipa clujeana ramasese in zece…

- Zvonurile legate de transferul lui Ciprian Deac la FCSB n-au fost intțmplatoare. Fotbalistul a fost foarte aproape de a ajunge la formația lui Gigi Becali, lucru recunoscut chiar de el. A explicat in detaliu toate negocierile pe care le-a purtat. "Am fost foarte aproape sa ma ințeleg ca FCSB, pentru…

- Nationala de tineret U21, condusa de Mirel Radoi, se afla in fata unei performante istorice, calificarea la Campionatul European. Romaniei ii sunt suficiente patru puncte din meciurile cu Tara Galilor si Liechtenstein (marti, ora 21:00, Ploiesti) pentru a-si asigura locul 1 si a nu depinde de jocul…

- Echipa de baschet masculin U-BT Cluj a început noul sezon din Liga Nationala de Baschet Masculin cu o victorie obtinuta greu, 80-76 (24-13, 16-24, 19-25, 21-14) pe teren propriu contra formatiei BCMU FC Arges Pitesti. Vlad Moldoveanu a deschis scorul, iar pitestenii au trecut imediat…

- Petrolul Ploiești pregatește atent meciul de la Cluj, cu Universitatea, care are loc duminica, de la ora 18.00. Antrenorul Leo Grozavu a organizat un meci amical cu o echipa de nivel județean, CS Paulești, pentru da posibilitatea de a juca și fotbaliștilor care au prins mai rar minute in partidele oficiale.…

- * Clubul CFR Cluj a anuntat, ieri ca Julio Baptista s-a integrat perfect in echipa si nu si-a manifestat dorinta de a pleca de la CFR Cluj. "Ca urmare a ultimelor articole aparute in presa din Romania, conform carora Julio Baptista va pleca de la CFR Cluj, dorim sa facem urmatoarele precizari: Julio…

- CFR CLUJ-CONCORDIA LIVE VIDEO DIGI SPORT ora 21.00 Componenta formatiilor: CFR Cluj: Arlauskis - Peteleu, Vinicius, Adam, Camora - Culio, Bordeianu, A. Ionița - Omrani, Țucudean, Mailat. Chiajna: Caparco - G. Matei, Leca, Marc, Ivanovici- Prepelița - Nivaldo, Gorobsov,…