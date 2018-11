Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul general al PNL Ciprian Ciucu a transmis, joi, pe pagina sa de Facebook, ca si-a depus oficial candidatura pentru cursa electorala de la Primaria Capitalei. Desi si-a anuntat intentia de a concura pentru Primaria Generala de mai mult timp, pe listele liberalilor s-ar putea afla mai multe…

- Consilierul municipal Ciprian Ciucu (PNL) a anuntat vineri ca a castigat procesul cu viceprimarul Aurelian Badulescu, care l-a dat in judecata, solicitand 10.000 de euro pentru presupuse daune de imagine cauzate de o postare pe Facebook. Citește și: SURSE Spirite INCINSE in PSD - Liviu Dragnea…

- Liderul PNL Salaj, deputatul Lucian Bode, a facut cunoscut intr-o conferința de presa care a avut loc vineri ca, in perioada 15 noiembrie 2018 – 15 aprilie 2018, , in cadrul organizației județene a partidului, va avea loc o competitie interna, la finalul careia va fi desemnat candidatul liberal pentru…

- Consilierul general Ciprian Ciucu a anuntat, pe Facebook, ca toti liberalii care vor sa candideze la alegerile locale din 2020 trebuie sa se inscrie in cursa interna din partid pana pe data de 15 noiembrie. Ciprian Ciucu si-a anuntat deja optiunea de a fi candidatul PNL la Primaria Capitalei.

- USR Arad gazduiește prima dezbatere din cadrul competiției interne pentru desemnarea candidaților partidului pe lista pentru Parlamentul European. Uniunea reprezinta singurul partid din Romania care...

- Liberala și-a depus candidatura interna pentru un loc pe listele la alegerile europarlamentare, din partea Partidului Național Liberal. ”Mi-am depus candidatura interna pentru un loc pe listele la alegerile euro-parlamentare, din partea Partidului Național Liberal. Cred ca pot reprezenta țara…

- Siegfried Muresan, europarlamentar PNL si purtator de cuvant al PPOE, si-a depus dosarul pentru cursa interna in ceea ce priveste alegerile pentru Parlamentul European. Acesta si-a facut si un bilant al mandatului sau pentru legislatura 2014-2018.

- ​Siegfried Mureșan și-a depus candidatura luni pentru un nou mandat de europarlamentar, in cadrul cursei interna a PNL pentru desemnarea candidaților, potrivit unui comunicat de presa. Mureșan s-a inscris in PNL in luna mai, plecand de la PMP.