Ciotul de autostradă urbană s-a stricat la DOAR două luni de la inaugurare! De cateva zile, mai mulți muncitori incearca sa repare problema aparuta la breteaua de acces pe Șoseaua Petricani. „A avut loc tasare pe 2 metri lungime si pe 15 centimetri adancime. Constructorul va repara pe banii lui, deoarece șoseaua este in garanție timp de 4 ani, și orice se intampla cu ea in acești 4 ani e in responsabilitatea lui”, a declarat Alin Șerbanescu, purtatorul de cuvant al Companiei Administrarea Infrastructurii Rutiere. Oficialii de la Drumuri au doua ipoteze: ori constructorul a lucrat prost in zona și nu a tasat bine pamantul pe care au așternut asfaltul, ori una dintre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

