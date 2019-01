Ciorbiţă de văcuţă Mod de preparare Ciorbita de vacuta Carnea bine spalata si portionata in bucatele mici se pune la fiert in apa cu sare. O lasam sa dea un clocot si dam spuma la o parte. Ceapa, morcovul, telina, pastarnacul si ardeii le taiem si le punem la fiert peste carnita. Abia cand au fiert foarte bine adaugam cartofii taiati in cubulete mici. Lasam sa dea un alt clocot si adaugam rosiile decojite. Dupa aceea vor mai fierbe toate pentru inca 10 minute. Fierbem borsul inainte de a acrii ciorbita si la final il punem in oala. Lasam cateva minute sa fiarba, degem ciorita cu ouale batute… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

