- Victor Ciorbea a anunțat ca a primit mai mult plangeri in legatura cu neconstituționalitatea formarii completurilor de 3 judecatori și a solicitat lamuriri de la ICCJ și CSM. Avocatul Poporului a precizat ca in baza raspunsurilor și analizei va decide daca e cazul sa sesizeze CCR.„Dupa pronunțarea…

- Victor Ciorbea a comentat sambata seara, la Antena3, avertizarile facute de șefa ICCJ Cristina Tarcea, care a spus ca are multe declaratii interesante de facut despre discutii avute cu presedintele Curtii Constitutionale Valer Dorneanu sau cu Avocatul Poporului.„Da, (c.n. intalnirea) a fost…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a precizat miercuri ca a avut o discutie cu seful Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, despre decizia cu privire la completurile de cinci judecatori, dupa ce s-a constatat conflictul juridic de natura constitutionala, dar si cu…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a lansat, luni seara, la Antena 3, un atac asupra constituirii si a completelor de 3 judecatori de la Curtea Suprema, sustinand ca „prin analogie, lucrurile sunt identice” cu situatia completelor de 5. In replica, judecatorul Bogdan Mateescu, membru CSM, sustine…

- Avocatul Toni Neacșu anunța miercuri, intr-o postare pe Facebook, ca pe 7 februarie este programat in audiența la Avocatul Poporului, pe problema completelor de trei și cinci judecatori de la ICCJ.Gabriel Leș, cot la cot cu generalul Ciuca pe care il dorea plecat din fruntea Armatei. Anunt…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, se intreaba, intr-o postare pe Facebook, cum comenteaza președintele ICCJ, Cristina Tarcea, deciziile de suspendare a executarii pedepselor in mai multe dosare celebre, ca urmare deciziei CCR privind constituirea nelegala a completurilor de 5 judecatori."Asteptam…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri noapte, eliberarea mai multor persoane in dosare in care avocatii condamnatilor au contestat alcatuirea completurilor de cinci judecatori, urmand sa fie pusi in libertate Rudel Obreja, Constantin Nita si Dan Sova.