- Radu Anton Roman, maestrul gastronomiei romanesti, are o reteta perfecta pentru ciorba de perisoare. Daca se respecta intocmai pasii gatirii, reusita este asigurata. Ingredientele si secretele mancarii delicioase, nelipsita din bucataria romaneasca, le regasim in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri…

- Insa spanacul este un aliment extrem de important in dezvoltarea sanatoasa a copiilor. El contine multe vitamine: A, B1, B2, B12, C, acid folic, aminoacizi, glucide si lipide. In plus, are o multitudine de saruri minerale: fosfor, magneziu, calciu, sulf, potasiu, zinc, cupru, mangan, iod si fier…

- Daca ai pofta de paste delicoase afla ca le poti prepara la tine acasa fara prea mare efort. Pastele Alla Norma te vor cuceri imediat, sunt usor de preparat si extrem de gustoase. Daca bugetul nu iti permite sa mergi la restaurant poti incerca reteta chiar la tine acasa.

- Rețeta de varza murata calita este o rețeta simpla, tradiționala, foarte gustoasa și nutritiva. Varza acra calita poate fi servita ca fel principal sau garnitura. Varza murata calita, rețeta cu ingrediente și mod de preparare. Varza acra calita, gatita la ...

- V-am pregatit o reteța gustoasa, sanatoasa și ieftina in aceasta perioada a Postului. O rețeta pe cat de gustoasa pe atat de ușor de facut. In doar 15 minute puteți pregati toate ingredientele și in mai puțin de o ora rețeta varza calita cu fasole este gata. Gospodinele recomanda in aceasta perioada…

- Masa de Craciun. Rețeta salata de boeuf ca la mama acasa. O salata mult apreciata de romani, nelipsita de la Masa de Craciun și An Nou, tradițional romaneasca. Afla rețeta și toate secretele de bucatarie pentru o salata de boeuf reușita, doar de a1.ro

- Aceasta mancare de fasole cu ciolan afumat este mai gustoasa daca se gateste incet, la foc mic. Devine si mai buna daca este reincalzita a 2-a sau a 3-a zi, ca si sarmalele. Noua ne place mult ciolanul afumat si fiert si il pregatim des sub diverse forme. Citeste si Reteta de post: Fasole…

- Populara la romani, tocanita este preparatul care nu lipseste de pe nicio masa. O reteta cu de toate, asa cum se gateste in Oltenia, o regasim in lucrarea Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia), apartinand regretatului gastronom si jurnalist, Radu Anton Roman.