- Daca ți se pare ca pieptul de pui este o carne prea uscata și lipsita de gust, atunci trebuie neaparat sa incerci o super rețeta facuta cu mango și sos dulce-picant! Preparatul te cucerește instant cu o aroma inconfundabila! Cum se face rețeta de piept de pui cu mango și garnitura de orez?

- Mod de preparare Ciorba cu pui de taraPunem puiul la fiert aproximativ 1h, intre timp pregatim legumele (radem morcovul pe razatoare, ceapa taiata marunt, cartofii cubulete, telina cubulete si ardeiul tot cubulete).Cand puiul este aprope firt adaugam radacinoasele ca mai apoi,…

- Se curata ceapa, se toaca si se pune la calit intr-un vas mare pentru de ciorba. Peste ea se adauga morcovul ras, rosia taiata cubulete. Cand s-au calit de umple oala cu apa si se adauga morcovul taiat cubulete si ardeii.Intre timp, pana fierb legumele se fac perisoarele. Peste carnea…

- Prajitura Raffaello, rețeta. Cum pregatești cel mai bun desert. Prajitura Raffaello este o incantare pentru papilele gustative. Este desertul ideal, intr-o zi de vara. Iata cum se pregatește.

- Oana Roman apreciaza mancarurile fine, insa nu este pretențioasa la mancare. Cu toate acestea, exista un preparat de care nu s-ar atinge sub nicio forma. Oana Roman, in varsta de 42 de ani, a vorbit despre alimentele care se afla pe lista sa de preferințe, dar și despre preparatul pe care nu l-ar consuma…

- Oana Roman a marturisit ca exista un preparat culinar de care sub nu s-ar atinge in ruptul capului. Este vorba despre ciorba de burta. Vedeta nu suporta sub nicio forma ciorba de burta. Este unul dintre felurile de mancare care nu-i sunt deloc pe plac. Dezvaluirea a fost facuta de fiica fostului premier…

- Ciorba de loboda Mod de preparare Ciorba de loboda Loboda se spala, fara sa se rupa frunzele, in 2-3 ape; apoi se rup frunzele si virfurile fragede, se iau manunchi, se taie felii mai late care se vor pune in 1 1/2 l apa clocotita, impreuna cu ceapa taiata marunt si se vor fierbe circa…

- Painea de casa la cuptor este sanatoasa si gustoasa, dar putini sunt cei care stiu cum sa o prepare ca sa nu iasa nici uscata, si nici cruda. Secretul nu consta doar in folosirea ingredientelor de calitate.