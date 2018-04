Stiri pe aceeasi tema

- Alin Mituta, unul dintre liderii „Miscarea Romania Impreuna“, partidul lansat vineri de Dacian Ciolos, a anuntat, pe Facebook, ca peste 26.000 de persoane s-au inscris “cu nume si prenume” pe siteul formatiunii politice in primele doua zile dupa lansarea oficiala. Din cei 26.000, peste 16.000 au cerut…

- Fostul ministru delegat pentru dialog social din Guvernul Ciolos, Violeta Alexandru, a criticat decizia lui Dacian Ciolos de a infiinta un nou partid, sustinand ca orice noua constructie politica neclarificata doctrinar confuzeaza electoratul si ”canibalizeaza opozitia de astazi”

- Un hotel de patru etaje din orasul Indore, din centrul Indiei, s-a prabusit, sambata seara, provocand moartea a zece oameni si ranirea altor doi, transmite Reuters, care citeaza politia locala.

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii in cabinetul Dacian Ciolos, a anuntat vineri, la Rock FM, ca va candida la viitoarele alegeri locale din 2020.“Da, in momentul asta m-am enervat suficient. O sa fac tot ce tine de mine”, i-a raspuns Vlad Voiculescu lui Razvan Exarhu in emisiunea…

- Violeta Alexandru, fost ministru al Consultarii Publice și Dialogului Social în Guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș, scrie sâmbata, pe pagina sa de Facebook, ca a cerut asociației România 100 sa înlature fotografia sa de pe

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, vineri, noul partid, denumit Miscarea Romania Impreuna. Acesta a anuntat ca a depus documentele de infiintare la Tribunalul Bucuresti. Printre membrii fondatori se numara Dragos Pislaru, Vlad Voiculescu si Liviu Iolu.

- PNL Sector 6 a informat vineri ca, prin efectul statutului partidului, Corneliu Dobritoiu si-a pierdut calitatea de membru PNL, in momentul condamnarii sale definitive, respectiv in 2016. "Avand in vedere informatiile vehiculate in spatiul public privitoare la calitatea domnului Corneliu Dobritoiu…

- Guvernul e zdruncinat de proteste masive ale diferitelor categorii profesionale. Dupa protestul de la ministerul de Interne, a venit randul si pentru cel al economiei. Sute de angajati ai Santierului Naval din Mangalia au pichetat ministerul Economiei.Acestia sunt nemultumiti de faptul ca…

- ECHINOCTIUL DE PRIMAVARA 2018: VEZI ce trebuie sa facem pe 20 martie ca sa ne mearga MEREU bine Echinocțiul de martie marcheaza momentul in care Soarele traverseaza ecuatorul ceresc, linia imaginara de deasupra ecuatorului Pamantului, de la sud la nord. Acest fenomen se produce in fiecare an pe 19,…

- Dupa ce Curtea de Apel Ploiești a decis ca jurnaliștii Antena 3 trebuie sa plateasca suma de 300.000 de lei, daune morale, catre șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa o emisiune care i-a adus atingere la nivelul imaginii. Judecatorii au decis și ca membrii trustului intact vizați trebui sa iși ceara…

- Directorul general in cadrul Ministerului Apelor si Padurilor, Olimpia Negru, a declarat, joi, ca se fac eforturi „supraomenesti” pentru ca digul sa nu cedeze,din cauza viiturii,in Capeni, judetul Covasna, unde autoritatile au decis evacuarea a peste 300 de oameni, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ramona Gabor a oferit detalii despre viața pe care o duce in prezent in Dubai, dar și cum a fost momentul in care a ajuns acolo. Ramona Gabor, sora mai mica a Monicai Gabor, a plecat de mulți ani din Romania și s-a stabilit in Duba i, acolo unde a reușit sa iși faca o cariera de succes. Despre viața…

- Guvernul elen a decis luni sa ''suspende'' campionatul de fotbal, dupa ce meciul dintre PAOK Salonic si AEK Atena a fost intrerupt duminica seara, patronul echipei gazda intrand pe teren inarmat pentru a protesta fata de nevalidarea unui gol, relateaza AFP. ''Am decis sa suspendam…

- Pentru sustinerea candidaturii lui Iohannis, au fost exprimate 817 voturi, din care 793 au fost pentru, iar 24 au fost declarate nule. In ceea ce priveste candidatul PNL la functia de premier, au fost exprimate 821 de voturi, din care 686 pentru Ludovic Orban, 113 pentru Viorel Catarama, iar 23 au fost…

- Deputatul Catalin Radulescu, supranumit de presa Deputatul Mitraliera, iese la rampa si acuza modificarile propuse la statutul PSD privind alegerile din cadrul partidului. Politicianul sustine ca nu este momentul prielnic pentru astfel de masuri radicale si sustine ca ar trebui ca toti doritorii…

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu s-a decis daca va candida la o functie de conducere la nivel central in PSD. ''Eu nu m-am decis. Astazi (vineri, n.r.) avem conferinta judeteana, vom avea o prima discutie cu colegii. Luni…

- Wilda Fox este o mamica din Australia care fiind nemulțumita de silueta sa dupa naștere a decis sa se schimbe. Astfel, femeia a reușit sa slabeasca 26 de kilograme timp de 6 luni. În același timp, Wilda nu a mers la sala sau la un nutriționist pentru a-și atinge scopul. Mamica…

- Politia Capitalei a activat in regim sporit, in contextul conditiilor meteo nefavorabile cu scopul localizarii persoanelor fara loc permanent de trai, documentarea acestora si executarea masurilor legale ce se impun. Actiunile politistilor au avut ca scop prevenirea cazurilor de hipotermie in randurile…

- Din aceasta vara, buzoienii nu vor mai circula cu maxi-taxi in oras. Decizia ii apartine primarului Constantin Toma, care isi doreste o singura companie de transport in comun in Buzau: societatea municipalitatii, Trans Bus SA. Edilul-sef al Buzaului, Constantin Toma, a anuntat astazi ca, din vara, municipalitatea…

- Cei 464.000 de membri ai SPD urmeaza sa transeze prin vot si disputa interna din partid privind participarea la o noua coalitie cu crestin-democratii condusi de cancelarul Germaniei, Angela Merkel. A renunțat la postul de ministru de externe Martin Schulz, fost presedinte al Parlamentului…

- Un avion cu 71 de oameni la bord s-a prabusit in apropiere de Moscova la scurt timp dupa ce decolase de pe aeroportul Domodedovo. Cauza exacta a accidentului este necunoscuta. O camera de supraveghere a suprins exact momentul impactului cu solul.

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu comenteaza, miercuri, intr-un mesaj pe Facebook, masurile luate in sistemul public – blocarea angajarilor, plafonarea indemnizatiilor si reducerea cheltuielilor - si afirma ca, in sanatate, acestea vor duce la decesul a ”sute si mii de oameni” in spitale…

- Platforma Romania 100, ONG-ul fondat de ex-premierul Dacian Cioloș, cere demisia ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu, pentru „degringolada” creata de ”experimentul PSD-ALDE cu salarizarea publica”. „PSD si ALDE au pus la cale o inselatorie: au crescut salariile, dar, in acelasi timp, au crescut…

- Activitatea fiecarui ministru va fi evaluata lunar Premierul Viorica Dancila a anuntat ca activitatea fiecarui ministru al Cabinetului sau va fi evaluata lunar, împreuna cu liderii coalitiei PSD- ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. "Lunar, împreuna cu cei…

- Marius Cristian Botan, criminalul care și-a ucis soția in gradinița pe care aceasta o patrona, pare sa fi avut reale probleme. Barbatul a trecut inclusiv prin mana unor psihologi, care au incercat sa-i infraneze frustrarile. In momentul in care partenera sa de viața a pornit afacerea cu educația copiilor,…

- El a spus ca politica este singura profesie in care intri fara sa dai niciun test. "Atata timp cat in țara aceasta nu este un model de un om politic care sa iși asume, pe plan moral și pe plan de leadership... In Canada și America, copiii invața ce inseamna leadership. Leadership este ceva…

- Aflat la tribuna Parlamentului, Traian Basescu a vorbit in stilul caracteristic despre cel de-al treilea Guvern PSD-ALDE, pe care l-a numit "Guvernul Vasilica Viorica Dragnea". Fostul presedinte a sustinut ca in noul Executiv sunt doi-trei oameni valorosi, dar si cativa oameni "bolnavi, bolnavi". Basescu…

- Al treilea prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Ciubuc, a decedat in aceasta dimineata, din cauza unei boli incurabile. El avea 74 de ani. Fostii lui colegii spun ca Ion Ciubuc era un mare patriot al tarii, foarte energic si harnic.

- Chiar daca a spus – nu o data – ca a luat o hotarare in privinta evaluarii facute in cazul activitatii manageriale a sefei DNA, oficialul guvernamental amana momentul in care va si anunta ce a decis. “In momentul in care voi face public, va voi anunta. Pasii inainte se vad sau nu se vad”, a sustinut…

- "Am luat decizia personala sa nu imi depun candidatura pentru un nou mandat. Va asigur ca voi sustine neconditionat persoana care va prelua portofoliul si ca ma voi asigura ca toate proiectele bune incepute vor continua", a declarat Florian Bodog inaintea sedintei CEx. El a adaugat ca a informat conducerea…

- Guvernul a decis sa faca un pas inapoi si sa anunte modificarea Declaratiei 600 dupa ce romanii afectati de implementarea ei au facut valva in spatiul public. S-a decis pana la acest moment prelungirea termenului de depunere pana la 1 martie, insa liderul PSD, Liviu Dragnea vorbea chiar de eliminarea…

- Zeci de mii de romani au protestat sambata seara la București, dar și in marele orașe ale țarii impotriva tentativa guvernarii PSD de a modifica legile justiției. A fost un protest care a depașit toate așteptarile, potrivit Digi 24, au fost 60.000 de protestatari in București și inca 15 mii in țara.

- Povestea unei batrane din Navodari a devenit virala pe Facebook și mulți oameni au decis sa ajute dupa ce o tanara a publicat cateva imagini pe rețeaua sociala. Dupa ce i-a murit singului fiu, batrana scoate la vanzare in fața blocului obiectele pe care le are prin casa. In timp ce iși așteapta cumparatorii,…

- Premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau, a declarat, miercuri seara, intr-o emisiune la TVR 1, vicepresedintele Partidului Social Democrat (PSD), Ecaterina Andronescu, scrie Agerpres.

- ”Am decis sa dau PSD-ului inca o șansa și sa desemnez persoana propusa, pe doamna Dancila, dar acum PSD-ul trebuie sa performeze de data aceasta” a spus președintele Klaus Iohannis. Președintele a cerut partidului de guvernamant sa iși respecte programul de guvernare. Este pentru prima data cand Romania…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat in conferința de presa susținuta la Palatul Cotroceni, dupa incheierea consultarilor cu partidele politice privind desemnarea unui nou premier, ca accepta propunerea PDS-ALDE. Astfel, noul prim-ministru al Romaniei este Viorica Dancila.

- De stabilitatea PSD depinde stabilitatea țarii, declara la RFI sociologul Vasile Dincu, fost senator PSD in anii 2000 și fost ministru al administrației și dezvoltarii regionale in guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș, dupa ce Partidul Social Democrat și-a dat jos luni, 15 ianuarie, al doilea…

- Primarul municipiului Braila, Marian Dragomir, care este si vicepresedinte al organizatiei judetene a PSD Braila, a scris, pe Facebook , dupa ce Mihai Tudose si-a anuntat demisia luni, fortat de decizia Comitetului Executiv National al PSD de a-i retrage sprijinul politic, ca "am pierdut un prim-ministru,…

- Debut cu amanare in dosarul in care Ionut Corneliu Pripisi, la data presupuselor faptelor seful Corpului de Control al Primariei Municipiului Constanta, a fost trimis in judecata de procurorii DNA Constanta, banuit de sustragere sau distrugere de probe ori de inscrisuri si favorizarea faptuitorului.…

- Fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu, pare ca a declarat "razboi" oamenilor lui Dacian Ciolos. Suparat nevoie mare ca acestia si-ar fi arogat rezultate care ar fi fost urmare a unor legi implementate in timpul mandatului sau, Funeriu i-a luat la rost, pe Facebook. Citeste si: Codrin…