Ciolos: Va doresc un an 2018 al asumarii si al actiunii, in care sa incepem sa actionam pentru o Romanie onesta, in care sa nu ne fie rusine sa traim. Haideti sa ne punem la treaba impreuna!

- Fostul premier Dacian Ciolos le doreste romanilor un an 2018 al asumarii, al angajarii si al actiunii, in care sa incepem sa actionam noi insine, fara a astepta ca altii sa o faca in locul nostru, pentru o Romanie onesta, cu fruntea sus si in care sa nu ne fie rusine sa traim, spunand ca el este gata…

- Este revenirea anului in politica de la varf! Fostul premier tehnocrat, Dacian Ciolos, pare ca-si doreste din ce in ce mai mult sa revina in prim-plan. Ciolos a postat pe Facebook un mesaj video care a ridicat, insa, unele semne de intrebare. Mesajul transmis prietenilor sai virtuali lasa loc de…

- Vedeta de la Realitatea TV a zis ca spera sa traim intr-o țara cu responsabilitate. Din punct de vedere profesional, iși dorește ca emisiunea ei sa fie cea mai urmarita de public. [citeste si] "Vreau sa fim lasați in pace. Vreau sa putem avea in continuare libertate sa prezentam realitatea…

- "22 Decembrie, ora 12.06, acum 28 de ani. Dictatorul Nicolae Ceaușescu a fugit cu un elicopter de pe sediul Comitetului Central. Acel moment a fost prima speranța de democrație și libertate, prima speranța ca o viața mai buna poate exista pentru fiecare roman. Prima speranța, obținuta și aparata…

- In urma discutiilor, plenul CSM a decis ca membrii sa adere la scrisoarea deschisa semnata de catre presedintele Mariana Ghena, adresata presedintelui Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului, prin care solicita evaluarea motivelor nemultumirilor magistratilor fata de modificarile…

- Romanii sunt tot mai nemultumiti de actuala clasa politica din Romania. Tocmai de aceea tot mai multi isi doresc o schimbare. Una dintre nemultumirile este legata de numele actualului premier. Acestia isi doresc un alt premier, unul care sa nu depinda de anumite decizii luate de cei aflati la guvernare.…

- Prietenia lui Iohannis cu Ciolos ar putea sa-l coste noul mandat de președinte Partidul lui Dacian Cioloș este o declarație de razboi la adresa PNL, fostul premier tehnocrat a devenit principalul inamic al liberalilor, iar PNL ar putea sa nu-l mai susțina pe președintele Klaus Iohannis pentru un nou…

- Fostul premier Dacian Cioloș a avut o reacție uluitoare, dupa ce Ambasada Suediei a comentat saptamâna trecuta ca fesul pe care îl purta fostul premier la protestele din Piața Victoriei era o producție suedeza. Cioloș a postat pe contul sau de Facebook o imagine cu el purtând…

- Fostul premier Dacian Ciolos a scris, marti, pe Facebook ca i-a facut cadou ambasadorului Suediei in Romania o pereche de sosete de lana, lucrate manual, cum sunt cele impletite de femeile de la Rosia Montana, gestul venind dupa ce ambasada i-a promovat fesul purtat la proteste.

- Fostul premier Dacian Ciolos, presedintele PNL, Ludovic Orban, cel al USR, Dan Barna, împreuna cu reprezentantii mai multor ONG-uri si asociatii civice se vor întâlni, duminica dupa-amiaza, pentru a discuta pe tema protestelor, au declarat surse oficiale. …

- Fostul premier Dacian Cioloș iși face partid. Acesta a anunțat, duminica, in cadrul unei intalniri a comunitații Platforma Romania 100, ca din aceasta structura se va desprinde un partid ce urmeaza a fi prezentat in lunile urmatoare și care nu va acționa impotriva celor cu „același ADN”, fiind deschis…

- ”E nevoie de dumneavoastra, e nevoie de un partid care sa fie format din oameni care-si doresc cinste, isi doresc adevar, isi doresc o politica normala in tara asta. Eu mi-o doresc de foarte multa vreme, sunt unul dintre cei care au asistat la inceperea comunismului in aceasta tara. Sunt satul de…

- Actorul Victor Rebengiuc a spus duminica, la o intalnire cu membrii Platformei Romania 100, ca este nevoie de un partid nou care sa fie format din oameni care-si doresc cinste si adevar, explicand ca el este unul dintre cei care a prins instalarea comunismului in tara si de care este satul pentru…

- "Ne implicam politic pentru a schimba lucrurile", a spus fostul premier. Fostul premier a afirmat ca, atunci cand a lansat Platforma , a fost clar ca va fi nevoie si de o implicare politica: "Nu ne-am ferit de lucrul acesta, dar nu am vrut sa punem carul inaintea boilor". "Se va desprinde…

- Sorin Grindeanu spune ca detesta ridicarea tensiunii publice si face un apel la dialog, intrucat ”ridicarea tensiunii publice, indiferent de ce parte a baricadei esti, nu e sanatoasa pentru Romania”. El considera totodata ca rolul celor care conduc este ”de a aduce pace sociala”.„Imi doresc…

- Aleg ziua de azi! Magazinul TONICA și-a caștigat un loc de frunte in galeria numeroasa a publicațiilor avand ca obiect mediul de viața civilizat și atitudinea noastra fața de provocarile timpului modern. In editorialul sau, Otilia Ostroțchi se refera explicit la aceasta conjunctura existențiala: Aleg…

- "Traim intr-o tara cu patimasi negativi, care se bat pe cine sa scoata in strada, pe cine sa se bata cu cine. Cred ca exista si o Romanie paralela, intre toate statele paralele — Romania oamenilor care nu vor decat sa fie verticali. (...) Tot atat de greu ne este sa ramanem uniti, cat ne-a fost sa ne…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni ca intenționeaza sa puna "stop" mașinilor vechi din Capitala, pentru ca acestea afecteaza nu numai circulația, ci și polueaza aerul pe care il respira bucureștenii, cu consecințe grave asupra sanatații. "Traim…

- Fostul premier Dacian Ciolos a protestat, duminica, in strada, alaturi de peste 15.000 de oameni in Bucuresti. UPDATE 20.57: Dacian Ciolos a iesit in strada, asa cum a anuntat anterior pe Facebook ”Noi ne razboim pe legile justitiei, sunt cativa lideri politici care au probleme cu justitia si vad ca…

- Pachetul de modificare a legilor Justiției trebuie retras complet din Parlament, a scris sambata 25 noiembrie, pe Facebook, fostul premier Dacian Cioloș, subliniind ca, „fara o abordare deschisa, participativa, prin care sa se demonstreze ca orice eventuale modificari sunt facute numai in interesul…

- Fostul premier Adrian Nastase spune, ironic, ca nu la imbrancit pe tanarul care i-a oferit hartie igienica in semn de protest la targul de carte Gaudeamus, ci doar i-a aratat unde este toaleta. Nastase crede ca tanarul „provocator“ era inteles cu „istericul Malin Bot“, jurnalistul care, la randul sau,…

- Fostul președinte georgian, actual politician in Ucraina, Mihail Saakașvili, și-a anunțat ambiția de a obține funcția de prim-ministru, spunand ca țara sa adoptiva are nevoie urgenta de un nou Guvern. Saakașvili a participat duminica la o noua demonstrație din apropierea Parlamentului de la Kiev, la…

- Fostul premier Dacian Cioloș reacționeaza marți dupa ce DNA a anunțat ca a dechis un nou dosar pe numele lui Liviu Dragnea pe baza unor informații de la Oficiul european de Lupta Antifrauda (OLAF). „Abia acum ințelegem mai bine de ce "aia de la Bruxelles" sunt "vinovați" de dezastrul din Romania…

- Fostul premier Dacian Ciolos, care a participat duminica seara la protestul din Bucuresti, le-a declarat jurnalistilor ca a decis sa fie prezent pentru ca "se ajunge la o limita". Ciolos a spus ca nu este important daca el face politica si ca, intr-un anumit fel, toti cei care sunt in strada…

- Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, precizeaza ca nu sustine propunerile PSD-ALDE de modificare a legilor justitiei si anunta ca va fi alaturi de manifestanti, in strada, la protestele care incep duminica. Platforma Romania 100 face un ”apel la actiune si implicare”.Citește…

- Fostul premier Dacian Cioloș îl ironizeaza pe Liviu Dragnea, dupa apariția informației ca PSD ar fi platit 100.000 de dolari euro pentru a-i aranja o întâlnire cu vicepreșdintele Statelor Unite.

- "Nicusor Dan ar trebui sa vina in USR sau sa se alature USR-ului tocmai pentru a pregati in mod coerent si organizat candidatura domniei sale pentru Primaria Capitalei... Dacian Ciolos este o optiune profesionala si decenta pentru Romania, cu calitati dovedite in mandatul de premier pe care l-a avut…

- Fostul prim-ministru tehnocrat, Dacian Cioloș, spune, pe pagina sa de Facebook, ca PSD, chiar și cu aceasta noua criza politica, nu a incetat niciodata sa considere ca pot impune in Romania „democrația adevarata” pe care incearca sa o apere de „statul paralel” constituit de cei care au ieșit in strada…

- Fostul premier Dacian Ciolos a scris joi, pe pagina sa de Facebook , ca "Vad ca Victor Ponta a scris ca as fi negociat cu Liviu Dragnea sa raman premier in guvernul PSD. O asemenea bazaconie n-am mai auzit de mult!" Ciolos afirma ca "Nu numai ca nu am negociat nimic cu Liviu Dragnea, dar am spus public,…

- Fostul premier, Dacian Cioloș, intr-o postare pe Facebook, critica guvernul PSD, pe care il compara cu un “vataf” dar spune ca spera in continuare ca romanii nu vor mai apleca urechea la promisiunile social-democraților și ca nu iși vor lasa “demnitatea facuta praf” doar de dragul unor majorari salariale…

- Fostul premier tehnocrat, Dacian Cioloș, a condamnat, pe pagina sa de Facebook, presiunea pe care actuala guvernare o pune asupra redacțiilor "care înca au coloana vertebrala" , impunându-li-se "sa nu se scrie în termeni negativi despre doi politicieni, lideri…