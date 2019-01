Cioloş: Trebuie să redăm consistenţă mandatului preşedintelui Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, sambata, ca acest partid trebuie sa redea "consistenta" mandatului sefului statului, nu doar prin candidatul pe care o sa il propuna, ci si prin modul in care vede restructurarea statului.



"Alegerile prezidentiale sunt foarte importante pentru noi, pentru ca stiti cat conteaza, nu doar din punct de vedere simbolic, presedintele in Romania si trebuie sa redam consistenta mandatului presedintelui, nu doar prin candidatul pe care o sa il propunem, dar si prin modul in care vedem restructurarea statului. Noi ne dorim, sper sa avem o majoritate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

