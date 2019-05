Ciolos: Televiziunea publica a derapat grav in bratele PSD si ale lui Liviu Dragnea

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PLUS, fostul premier Dacian Ciolos, a anuntat ca va face o noua plangere la Consiliul National al Audiovizualului privind emisiunea "Viata Satului" de la TVR, in care a fost prezent pentru a doua oara presedintele PSD, Liviu Dragnea, conform Agerpres.Citește și: Mihai Tudose intra…

- Liderul PLUS, fostul premier Dacian Ciolos, a anuntat ca va face o noua plangere la Consiliul National al Audiovizualului privind emisiunea "Viata Satului" de la TVR, in care a fost prezent pentru a doua oara presedintele PSD, Liviu Dragnea. "Liviu Dragnea, in calitate de presedinte PSD,…

- Dacian Cioloș a anunțat a doua plangere la Consiliul Național al Audiovizualului impotriva emisiunii „Viața satului” de la TVR. Aceasta l-a avut pentru a doua oara ca invitat pe Liviu Dragnea iar liderul PLUS considera ca i-a facut campanie electorala mascata, cu promisiuni catre agricultori. Dacian…

- "Opoziția iși rupe dinții in fiecare zi atacand PSD, așa cum oștile lui Mohamed Cuceritorul și-au rupt lancile in zidurile Cetații Neamț." Afirmatia ii apartine presedintelui PSD Neamt, Ionel Arsene, un apropiat al lui Liviu Dragnea.Arsene sustine, intr-o postare pe Facebook, ca "este prima…

- Potrivit unui comunicat al Aliantei 2020 USR PLUS, in solicitarea transmisa CNA, copresedintii Dan Barna si Dacian Ciolos cer sanctionarea TVR 1 in concordanta cu dispozitiile Legii audiovizualului si ale Deciziei nr. 308/2019 a Consiliului National al Audiovizualului si obligarea televiziunii de…

- Liviu Dragnea anunța pe Facebook ca, pune la dispoziția primariilor, asociațiilor de dezvoltare intercomunitara, universitatilor 10 miliarde de euro pentru a oferi cetațenilor o viața mai buna.

- Parlamentul ungar a votat, luni, o lege prin care urmareste sa incurajeze familiile sa faca mai multi copii prin oferirea de imprumuturi fara dobanda si stimulente fiscale. Conform noilor masuri adoptate, anuntate de premierul Viktor Orban in luna februarie, cuplurile casatorite in care femeia…

- Dacian Ciolos, liderul PLUS, sustine ca PSD are nevoie de o infrangere usturatoare in alegeri, care sa determine reformarea sa din temelii sau disparitia de pe scena politica, iar aceasta ocazie poate fi oferita de partidul sau, care va fi insa obligat sa creasca intr-un timp foarte scurt pentru a reusi.…