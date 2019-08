Cioloş: Suntem gata să intrăm la guvernare cât mai repede Alianta USR - PLUS este gata sa intre la guvernare, dar cu legitimitate in Parlament, care sa permita aplicarea unui program de restructurare, a declarat, miercuri, liderul PLUS, Dacian Ciolos. "Colegii de la USR au declarat public ca vor sustine motiunea de cenzura si spunem lucrul acesta de aproape un an de zile ca acest Guvern trebuie sa plece acasa. (...) Acest lucru a fost dovedit si la alegerile parlamentare, cand oamenii s-au exprimat si vizavi de ce se intampla in tara asta. Deci suntem intr-o situatie in care legitimitatea acestei majoritati scazuse la cel mult o treime din sustinerea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

