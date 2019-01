Cioloș, strategie politică. Mircea Pașcu: Se vorbește în târg Mircea Pașcu susține ca exista tot mai multe voci care spun ca Uniunea Salvați Romania se va uni cu partidul PLUS condus de Dacian Cioloș. Informația a mai fost vehiculata dupa mai multe intalniri intre Dan Barna și fostul premier, insa pana acum nu exista o confirmare din cele doua partide. "Se vorbeste in targ cum ca USR isi va uni destinul cu +.

Numai ca, spre deosebire de matematica, in politica, "minus" cu "minus" nu dau "plus", ci tot ... "minus", dar unul ... dublu!", susține Mircea Pașcu pe pagina lui de Facebook. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

