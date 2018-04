Cioloş spune că îşi doreşte să candideze la alegerile europarlamentare din 2019 Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat marti ca isi doreste sa candideze la alegerile europarlamentare din 2019. Intrebat la RFI daca va candida personal la alegerile europarlamentare de anul viitor, Ciolos a raspuns: "Lucrurile astea o sa le discutam in partid, dupa ce partidul va fi infiintat, dar personal, da, imi doresc acest lucru. Am tot fost acuzat in ultima vreme ca nu mi-am asumat pana acum niciodata o candidatura si, in conditiile acestea, am spus ca, daca intru in politica, voi candida la primele alegeri, oricare ar fi ele. Deci in masura in care primele alegeri vor fi alegeri europarlamentare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

