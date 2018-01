Ciolos si Pruna le raspund lui Dragnea si Tariceanu: In Guvernul tehnocrat nimeni nu avea interesul sa modifice legile pentru a-si apara propria piele

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos si fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna au transmis, miercuri seara, un mesaj catre presedintii celor doua camere ale Parlementului Romaniei in care afirma ca modificarile la legile justitiei si Codul Penal operate de guvernul tehnicrat s-au facut cu respectarea procedurilor…

- ”Modificarile guvernului tehnocrat in domeniul Justitiei nu au provocat iesirea in strada a zeci si sute de mii de cetateni, pentru ca spiritul in care acesta a lucrat, de deplin respect fata de cetatean si fata de institutiile legitime ale statului, lipseste guvernarii PSD/ALDE”, au transmis fostul…

- Ciolos raspunde PDS-ALDE: Modificarile Guvernului tehnocrat nu au provocat iesirea in strada a sute de mii de romani Fostul premier Dacian Ciolos le-a raspuns, intr-o postare pe Facebook, liderilor coalitiei PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, precizand ca modificarile la legile Justitiei…

- Fostul premier Dacian Cioloș și ex-ministrul Justiției Raluca Pruna raspund acuzațiilor lansate de Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea in cazul modificarilor din domeniul Justiției facute in mandatul Guvernului tehnocrat. „Domnii Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu indraznesc sa compare modificarile…

- Pe pagina de Facebook a Platformei Romania 100 a fost postat, miercuri seara, un mesaj semnat de fostul premier Dacian Ciolos si de fostul ministru al Justiei Raluca Pruna in care se combat afirmatiile pe care presedintii celor doua camere ale Parlementului Romaniei, Calin Popescu Tariceanu si Liviu…

- Modificarile guvernului tehnocrat în domeniul Justitiei nu au provocat iesirea în strada a zeci si sute de mii de cetateni, pentru ca spiritul în care acesta a lucrat, de deplin respect fata de cetatean si fata de institutiile legitime ale statului, lipseste guvernarii PSD/ALDE, se…

- Presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, Liviu Dragnea, si presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, declara, in scrisoarea comuna adresata oficialilor Comisiei Europene, ca sunt "cel putin surprinzatoare" preocuparile exprimate de acestia privind lipsa de transparenta si de consens…

- Presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, Liviu Dragnea, si presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, declara, in scrisoarea comuna adresata oficialilor Comisiei Europene, ca sunt "cel putin surprinzatoare" preocuparile exprimate de acestia privind lipsa de transparenta si de…

- Comisia Europeana lanseaza, miercuri, un apel la adresa Parlamentului Romaniei, printr-o declaratie comuna semnata de presedintele CE, Jean Claude Juncker, si de prim-vicepresedintele Frans Timmermans, postata pe site-ul Comisiei Europene.

- Legile Justitiei, cele care i-au scos pe romani in strada in weekend, intra marți in discutia Curtii Constitutionale. Despre decizia asteptata de la aceasta institutie, procurorul general Augustin Lazar spunea recent ca va fi una istorica. Modificarile aduse de Parlament Statutului magistratilor, Legii…

- ”O idee frecvent repetata de coalitia PSD - ALDE de-a lungul anului 2017 a fost aceea ca Guvernul se concentreaza asupra punerii in acord a legislatiei cu deciziile Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR). Aplicarea deciziilor CCR a fost unul dintre pretextele favorite, invocat ori de cate ori coalitia…

- Partidul Național Liberal a adresat o scrisoare președintelui Curții Constituționale prin care solicita sesizarea Comisiei de la Veneția cu privire la modificarile aduse legilor justiției. PNL vrea ca judecatorii CCR sa țina cont de eventualele precizari pe care le poate face Comisia in acest caz. Partidul…

- UDMR nu este de acord cu cele mai recente propuneri de modificare ale Codului Penal si de Procedura Penala, mai ales cu "ideea nebuna" de a impune un prag de 200 de mii de euro pentru infractiunea de abuz in serviciu, au declarat presedintele UDMR, Kelemen Hunor, deputatul Attila Korodi si senatorul…

- Proiectul initiat de deputatul Catalin Radulescu, care propune ca persoanele alese in functii de demnitate publica sa nu mai fie considerate functionari publici, genereaza controverse inclusiv in randul celor 39 de deputati PSD care l-au semnat, unii chiar retragandu-si semnatura. Astfel, deputatul…

- Ca sa fiu sincer, nu dau doi bani pe sondajele noastre, facute in tara si comandate de partide, de televiziuni pro-cutare sau anti-cutare mai pe ascuns sau mai pe fata, ca sa dea bine si ademenitor pentru unii sau, dimpotriva, rau si amenintator pentru altii. De aceea, cand apare un altfel…

- "Inca de saptamana trecuta am transmis un punct de vedere catre presedintele Daul, in care noi am explicat cu argumente de ce cele trei legi adoptate nu afecteaza in niciun fel statul de drept, nu influenteaza in niciun fel lupta impotriva coruptiei si nu suspenda independenta justitiei. Mai mult…

- Vot final în Senat , în calitate de Camera decizionala, pe modificarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), act normativ a carui dezbatere a început în

- 30 de ONG-uri si grupuri civice ii cer presedintelui Klaus Iohannis sa actioneze pentru salvarea democratiei, statului de drept si independentei Justitiei. Intr-un comunicat de presa al miscarii civice Initiativa Romania remis Ziare.com miercuri, organizatiile precizeaza ca iau act cu revolta…

- Organizațiile neguvernamentale și grupurile civice semnatare iau act cu revolta de modul și forma in care a inceput ieri adoptarea in Senat a legilor Justiției. Modificarea legilor Justiției pentru harțuirea magistraților și subordonarea politica a sistemului judiciar, dar și a legislației penale in…

- UPDATE PSD Craiova a șters de pe pagina de Facebook clipul în care polițiștii și procurorii erau facuți incompetenți. Clipul a fost salvat de unii utilizatori de pe Facebook. ---------------------- PSD susține…

- Senatul a adoptat, marti, modificarea Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor, printre cele mai importante prevederi fiind cele legate de raspunderea magistratilor. Proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor a fost adoptat cu unanimitate de voturi (80), pentru…

- Șeful DIICOT, D. Horodniceanu, despre modificarea codurilor penale Șeful DIICOT, Daniel Horodniceanu. Foto: Agerpres. Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei a încheiat dezbaterile generale cu privire la Directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie. În…

- Propunerile de modificare a Codului Penal și a Codului de Procedura Penala, pe fondul transpunerii in legislația autohtona a directivei europene privind prezumția de nevinovație, au generat o serie de reacții de revolta atat in randul magistraților, cat și in randul politicienilor.In cazul…

- Judecatorii și procurorii au protestat azi (18 decembrie) dupa-amiaza in fața Tribunalului Satu Mare, fața de modificarile aduse la Legile Justiției. Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Satu Mare au decis in Adunarea Generala de astazi „sa-și manifeste public dezacordul fața de…

- Magistrații protesteaza luni fața de modificarea Legilor Justiției. Judecatorii și procurorii din toata țara au anunțat ca manifesteaza impotriva masurilor prin care parlamentarii vor sa faca „justiția penala ineficienta”. Judecatorul Cristi Danileț, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii,…

- Judecatorul Cristi Danilet anunta ca judecatorii si procurorii din toata tara vor protesta luni. Ei vor manifesta, in fata instantelor, imbracati in robe, intre orele 12:00 si 13:00, fata de modificarile aduse la Legile Justitiei si Codurilor Penal si de Procedura Penala, a anuntat judecatorul…

- Tensiuni intre jandami și protestatarii din București duminica seara. Manifestanții au plecat in marș de la Guvern spre Parlament pe Calea Victoriei dupa ce au forțat cordonul de jandarmi. Ulterior, jandarmii au blocat accesul protestarilor spre Palatul Parlamentului, punand garduri, spre nemulțumirea…

- "Ieșim duminica sa tragem un semnal de alarma fața de asaltul impotriva justiției. (LUNI, 18 Decembrie, la Senat se da votul final pe Legile Justiției)", se arata pe pagina de Facebook care a mobilizat din nou oamenii.

- Procurorul Alexandra Lancrajan, cea care ancheteaza dosarul Tel Drum, in care este implicat Liviu Dragnea, vine cu o noua poveste cu talc prin care incearca sa evidențieze care vor fi efectele devastatoare ale modificarii Codului Penal. Citește și: Procuroarea `lui Dragnea` iese din nou la…

- Dupa ce Laura Codruța Koveși, șefa DNA, a criticat modificarile la Codul Penal, spunand ca daca vor intra in vigoare vor avea un efect devastator asupra anchetelor penale și DNA-ul se va inchide, Florin Iordache, președintele Comisiei privind Legile Justiției, ii da o replica.Vezi si: Kovesi…

- Reprezentanti ai Comisiei Europene au fost informati de conducerea MediaSind in legatura cu 'asaltul politic' asupra libertatii presei din Romania, prin modificarea legilor justitiei de catre coalitia aflata la putere, informeaza federatia, printr-un comunicat remis, vineri, Agerpres. Presedintele…

- Consiliul Superior al Magistraturii se alatura pozitiei exprimate de cele mai importante structuri de parchet din cadrul sistemului judiciar si critica dur modificarile propuse de Parlament pentru Legile Justitiei. Potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO, procurorii din cadrul CSM sustin ca…

- Legile Justitiei |Modificarile privind Legile organizarii judiciare si CSM vor fi dezbatute miercuri Propunerile de modificare a legilor 304/2004 privind organizarea judiciara si 317/2004 privind CSM vor intra, miercuri, in dezbaterea plenului Camerei Deputatilor, dupa ce, in prealabil, se va dezbate…

- ”Modificarile la Legile Justitiei vor fi facute in continuare, fara a afecta statul de drept”, suna raspunsul PSD la comunicatul Departamentului de Stat al SUA, care a indemnat luni Parlamentul Romaniei ”sa respinga propunerile care slabesc statul de drept si slabesc lupta impotriva coruptiei”. Atacul…

- ”Am petrecut cateva zile la Washington pentru activitati profesionale si am avut placerea sa fiu de Ziua Nationala alaturi de membri ai comunitatii romanesti din SUA, la receptia organizata de Ambasada Romaniei. Am profitat de aceasta deplasare pentru a ma intalni si cu sustinatorii Platformei Romania…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca a fost recent la Washington, programul sau incluzand si o intrevedere informala la Departamentul de Stat al SUA, dupa „semnalul de alarma” pe care oficialii americani l-au transmis in legatura cu modificarile la Legile Justitiei.…

- Scandal urias în plenul Camerei Deputatilor. Opozitia cere din nou demisia lui Liviu Dragnea. Reacția vine dupa ce Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu au trimis un raspuns Departamentului de Stat al SUA pe tema modificarilor legilor Justitiei in numele Parlamentului României,…

- UPDATE Un grup de deputați USR a parasit miercuri lucrarile plenului și a intrat in cabinetul președintelui forului legislativ, Liviu Dragnea, pentru a protesta fața de comunicatul dat publicitații marți de acesta, impreuna cu președintele Senatului, ca replica la poziția exprimata de Departamentul…

- Ambasadorul american la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat, marti, referindu-se la comunicatul de luni seara al Departamentului de Stat american, ca acesta nu ar trebui sa fie o surpriza pentru nimeni, nefiind decat o noua dovada a preocuparilor Washingtonului, exprimate deja din vara. "Nu…

- Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a decis sa il reclame pe Calin Popescu Tariceanu la CSM. Kovesi il acuza pe presedintele Senatului ca face afirmatii de o gravitate extrema la adresa Directiei Nationale Anticoruptie. "Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie cere Consiliului Superior…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, saptamana trecuta, o intalnire cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, caruia i-a prezentat "stadiul procedurii interne si evolutiile in ceea ce priveste modificarea legilor justitiei", potrivit Ministerului Justitiei (MJ) …

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat, joi, aviz negativ pentru modificarile la Legile Justitiei propuse de PSD-ALDE si depuse ca proiect de lege in Camera Deputatilor. Avizul negativ a fost dat cu majoritate de voturi, dupa discutii indelungate. La sedinta de joi au fost prezenti…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a avizat negativ, joi, propunerile legislative de modificare a Legilor Justitiei primite de la Camera Deputatilor, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM. [View the story "Principalele știri ale zilei - 9 noiembrie" on Storify]

- Dacian Ciolos si Romania 100 se alatura protestelor pentru "o justitie independenta" Reprezentantii Platformei Romania 100 condusa de fostul premier Dacian Ciolos au informat ca vor participa la protestele care sunt anuntate incepand de duminica, 5 noiembrie. "Acesta este un apel la acțiune și…

- Coaliția de guvernare și-a asumat proiectul de lege pe Legile Justiției. Inițiativa legislativa este o alta decat cea trimisa de ministrul Justiției, Tudorel Toader, și a fost depusa marți la Camera Deputaților. Proiectul este asumat de catre deputații social-democrați, Florin Iordache, Eugen Nicolicea…

- Liviu Dragnea nu a dorit sa dea detalii in privința amendamentelor la legile justiției. "De-abia a fost depus la comisia speciala. Am ințeles ca membrii comisiei speciale au redactat impreuna un proiect comun și incep dezbaterile in acea comisie pe acel proiect de lege", a declarat Liviu Dragnea…

- Proiectul de modificare a Legilor Justitiei, pasat recent de Tudorel Toader de la minister direct la Parlament, le-a atras atentia romanilor, care duminica au organizat un mars prin care vor sa-si arate dezaprobarea si sa le aminteasca celor de la Putere ca inca sunt cu ochii pe ei. Evenimentul…