Scena I: Dacian Cioloș spune ca și OUG92 are ”efecte” asupra modului in care va funcționa justiția. Nu știe sa le spuna, dar le are. Din fericire, pot fi corectate.

Cristache: Ce e de facut cu OUG 92?

Cioloș: Cand a trebuit sa fie blocata o ordonanța catastrofala (n.r. OUG 13)...

Cristache: Deci asta nu e catastrofala?

Cioloș: Și asta e cu efecte...

Cristache: Care sunt efectele?

Cioloș: Cu efecte asupra modului in care va funcționa justiția.

Cristache: Concret?

Cioloș: Dar sunt lucruri care pot fi corectate. Reacția romanilor se…