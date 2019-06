Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna si Dacian Ciolos au postat duminica un mesaj comun, pe conturile lor de Facebook, in care recunosc existenta unor discutii „mai aprige" in interiorul Aliantei USR - PLUS, dar isi afiseaza determinarea de a „merge mai departe impreuna", „si la prezidentiale, si la locale, si la parlamentare".…

- Dan Barna și Dacian Cioloș au postat duminica un mesaj comun, pe conturile lor de Facebook, în care recunosc existența unor discuții „mai aprige” în interiorul Alianței USR - PLUS, dar își afișeaza determinarea de a „merge mai departe împreuna”, „și…

- Liderul PLUS Dacian Cioloș și cel al USR Dan Barna au confirmat existența unor tensiuni in cadrul alianței, dar afirma ca Alianța USR-PLUS va merge mai departe impreuna la alegerile parlamentare, prezidențiale și locale. Liderii alianței au adus lamuri publice dupa ce in spațiul public au aparut informații…

- Liderii Aliantei USR-PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, vor fi in direct astazi de la ora 14.00 la „Adevarul Live” si vor vorbi despre succesul obtinut la europarlamentare, despre o posibila motiune de cenzura impotriva Guvernului precum si despre discrepantele interne. De ce nu vor sa intre la guvernare?…

- Reprezentanții Alianței 2020 USR PLUS au postat un mesaj pe pagina de Facebook dupa condamnarea lui Liviu Dragnea. Alianța a notat ca „justiția din Romania inca funcționeaza, in ciuda tuturor presiunilor”. „Decizia ICCJ confirma faptul ca penalii nu au ce cauta in funcții publice! Hotararea definitiva…

- Liderii Aliantei USR PLUS, Dacian Ciolos si Dan Barna, ii cer presedintelui Klaus Iohannis sa nu accepte numirea lui Eugen Nicolicea la Ministerul Justitiei. "Eugen Nicolicea este unul dintre autorii asaltului PSD impotriva Justitiei, un impostor fara pregatire juridica temeinica, o bataie…

- Liderii Aliantei 2020 USR PLUS, Dacian Ciolos, si Dan Barna, se afla marti, 16 aprilie, in Baia Mare. In cadrul unei conferinte de presa sustinuta in jurul amiezii, presedintele USR, Dan Barna, a precizat ca alianta propune oameni competenti si oameni cinstiti. “E o mare bucurie pentru noi sa fim astazi…

- Liderii Alianței USR-PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, au anunțat joi ca au depus la Parchetul General un denunț impotriva ministrului Justiției, Tudorel Toader, pe tema emiterii unor ordonanțe de urgența privind schimbarea codurilor penale.