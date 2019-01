Stiri pe aceeasi tema

- Corina Crețu, comisar european, a anunțat ca va candida la europarlamentare! Dar, nu din partea PSD, ci din partea PRO Romania, partidul lui Victor Ponta. ”Da, candidez la europarlamentare. Aveam ideea de a nu c...

- PLUS a inchis listele de candidatura interna pentru alegerile europene care vor avea loc in 26 mai 2019, in competitia interna inscriindu-se 186 de candidati, inclusiv Dacian Ciolos. Potrivit unui comunicat de presa remis vineri Ziare.com, urmatoarea etapa este validarea, in care candidaturile…

- Fostul premier Dacian Ciolos va candida la algerile europarlamentare din luna mai a acestui an. PLUS, noul sau partid, a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca in competitia interna din partid s-au inscris 186 de persoane. Printre cei care doresc sa se afle pe lista pentru europarlamentare este si…

- Calin Popescu Tariceanu va fi candidatul pe care PSD si ALDE il vor sustine la alegerile prezidentiale din 2019, potrivit Romania TV. Chiar daca decizia nu a fost anuntata oficial, sursele politice citate de Romania TV sustin ca acest lucru a fost deja stabilit. Aceleasi surse sustin ca in cazul…

- Negocierile dintre USR si RO+ privind o candidatura comuna la alegerile europarlamentare din mai sunt intr-o faza extrem de avansata, sustin surse politice pentru Adevarul. Mai ramane doar ca partidul lui Dacian Ciolos sa fie inregistrat la tribunal, dupa ce in ultimul an a fost blocat in urma unor…

- ”Am citit in spațiul public ca doresc sa devin europarlamentar. Afirmația este incorecta. Nu mi-am propus asta niciodata. Locul meu este aici, in Romania, unde mai am multe de facut”, a fost mesajul lui Dan Voiculescu.

- Victor Ponta va candida la europarlamentare, pe lista noului sau partid, PRO Romania! Fostul președinte al PSD ii lanseaza o provocare urmașului sau in fruntea social-democraților. Deputatul Ponta vrea ca deputatul Liviu Dragnea sa fie cap de lista la PSD la algerile din primavara lui 2019.Aflat…