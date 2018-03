Stiri pe aceeasi tema

- Executia bugetara pentru luna ianuarie arata "efectele nefaste ale balbelor coalitiei PSD-ALDE" din domeniul fiscal asupra veniturilor, potrivit unei analize publicate pe site-ul Platformei Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos. "Executia bugetara pentru luna ianuarie 2018 arata efectele…

- "Poate, dupa ce analizam aici, in Consiliul General, constatam ca este mai eficient sa nu mai preluam ELCEN-ul. (...) Trag, așadar, un semnal de alarma și spunand ca, daca nu dorește sa aplice practic și ceea ce este in programul de guvernare și ceea ce este normal pentru sanatatea sistemului de…

- In timp ce dezastrele naturale au efecte din ce in ce mai dure, iar amenințarea de razboi nuclear planeaza deasupra noastra, oficialii din Norvegia au alocat 13 milioane de euro pentru a extinde și dezvolta un laborator cu un scop precis: protejarea unor specii cruciale pentru a putea reface ecosistemul…

- Astazi, 21 februarie, asociatiile obstesti „Voievod” si „Urmasii lui Stefan” i-au inaintat un demers directorului interimar al SIS, Alexandru Baltaga, si procurorului-sef al Oficiului Ciocana al Procuraturii Chisinau, Ruslan Popov. Potrivit presedintelui Miscarii de Tineret „Urmasii lui Stefan”, Dumitru…

- Europa a inregistrat o crestere puternica a cazurilor de rujeola in 2017, situatie considerata o tragedie de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), iar Romania se afla pe primul loc in topul statelor europene cu cele mai multe cazuri de pojar inregistrate anul trecut, respectiv 5.562, fiind…

- Consumul regulat al unei cantitati semnificative de alcool reprezinta un factor important de risc pentru dezvoltarea dementei de toate tipurile, dar in special a celei precoce, conform unui studiu publicat miercuri, bazat pe date prelevate de la mai multe spitale din Franta, informeaza AFP. Citeste…

- Peste 200 de angajati ai Complexului Energetic Oltenia s-au interesat cum pot pleca din companie in acest an in schimbul platilor compensatorii. Nu vorbim doar despre mineri si energeticieni care mai au un an sau doi pana la pensie....

- Pestele si fructele de mare, prinse in zona Costinesti, ar putea fi cele mai daunatoare sanatatii. Este avertismentul tras de specialisti in urma unui studiu efectuat in apa Marii Negre. In acelasi timp, pestele de crescatorie poate fi daunator doar daca aceasta se alimenteaza cu ape care sunt deja…

- Peste 100 de ambulante nu pot fi folosite zilnic la interventii din cauza defectiunilor tehnice, a declarat luni prim-adjunctul inspectorului general al IGSU Daniel Dragne, conform Agerpres.El a spus, cu prilejul prezentarii bilantului UGSU pe anul 2017, ca anul trecut au fost gestionate zilnic…

- Un memorandum privind planul de transpunere a directivelor Uniunii Europene pentru acest an a fost aprobat joi de Guvern, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "Este vorba despre 44 de directive, dintre care patru au fost deja transpuse integral. Pentru celelalte 40 trebuie adoptate…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca a cerut luarea unor „masuri de echilibrare” acolo unde au aparut probleme privind Legea salarizarii, precizand ca statul va asuma plata unei parti din CASS printr-un mecanism simplificat pentru o serie de categorii.

- Romanii au inceput sa iși cultive tot mai mult droguri! Procurorii DIICOT au remarcat o creștere a plantațiilor de marijuana. In ceea ce privește consumul, nu a crescut semnificativ, spun anchetatorii, motiv pentru care suntem o țara de tranzit pentru...

- Președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaite, avertizeaza ca avanpostul de rachete Iskander cu capacitate nucleara din enclava ruseasca Kaliningrad, situata pe flancul baltic, reprezinta o amenințare „pentru jumatate dintre statele europene”.

- In urma cu doi ani, daca va mai amintiti, trageam un semnal de alarma, in mod public, vizavi de situatia financiara grea si lipsa unei legislatii favorabile pentru gasirea unor sponsori care sa ne sustina activitatea la nivel de performanta. Atunci nimeni nu s-a oferit sa preia fraiele clubului si…

- Dan Nistor a ratat o șansa uriașa sa aduca victoria lui Dinamo in prelungirile partidei cu CS U Craiova, scor 2-2, și nu concepe ca Dinamo sa rateze play-off-ul. ...despre șansele la play-off: "De unde am șutat am crezut ca mingea intra in poarta la faza aia din prelungiri. Ce sa facem? Strangem randurile.…

- O tanara de doar 23 de ani din Marea Britanie a facut stop cardiac dupa ce si-a administrat un medicament fara prescriptie medical. Medicii trag un semnal de alarma si recomanda ca pastilele sa fie luate doar la recomandarea lor.

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avut un discurs de o duritate fara precedent in Parlament. Acesta a refuzat sa vorbeasca despre programul de guvernare al PSD și despre echipa ministeriala, insa a atras atenția ca Romania se indreapta spre un destin tragic, pentru ca toate”Nu este o situație…

- Adepții unui stil de viața religios cred cu tarie in faptul ca Apocalipsa va incepe in luna martie din 2018, dar și ca vor exista o serie de evenimente ingrozitoare care vor marca acest eveniment sumbru: cutremure, haos la nivel mondial, neințelegere intre oameni.

- Semnal de alarma tras de senatorul PMP Maramureș, Iustin Talpoș! Mai multe Consilii județene și primarii sunt in incapacitate de a achita salariile angajaților. Situația administrațiilor locale și a consiilor județene ajunse in risc de incapacitate de plata a salariilor angajaților a ieșit la iveala…

- Romania se numara intre primele zece tari din Europa de Est a caror populatie va scadea cel mai mult pana in anul 2050, in timp ce populatia la nivel global va creste pana la aproximativ 10 miliarde de oameni, in parte datorita dublarii numarului de locuitori ai Africii, potrivit unor analize ale Organizatiei…

- Edilul a tras un semnal de alarma si a cerut politicienilor, unde s-a inclus si pe el, sa nu se mai joace cu destinul oamenilor. "Cum vom lasa aceasta tara pentru cei care vin dupa noi? Avem o mare responsabilitate.(...) sunt foarte multe lucruri care ne pot dezbina, orgolii, interese care nu inseamna…

- Cancerul este o boala care afecteaza, la nivel mondial, milioane de oameni, fapt pentru care un medic oncolog atrage atentia ca un aliment ar trebui sa dispara definitiv din dieta noastra, intrucat este otrava.

- Ies la iveala noi informatii privind controversata Declaratie 600. Jurnalistul Paula Rusu sustine ca a ramas fara replica dupa vizita facuta recent la ANAF si dezvaluie, intr-un articol, pe blogul sau, cum a ajuns sa scoata din buzunar aproape 8000 de lei, taxele calculate in urma depunerii Declaratiei…

- Evaluarile ministrilor nu trebuie facute sub presiune politica, ci trebuie sa existe o atitudine impartiala fata de acestia si nu pornita actiunea in scopul de a inlatura sau forta demisia anumitor ministri, a declarat miercuri vicepresedintele ALDE, Varujan Vosganian."Noi dorim ca evaluarea…

- Presa europeana se face ecoul unei scrisori deschise semnate de personalitati ale vietii internationale, un text profund nelinistitor pentru ca aliniaza nu numai un apel de o duritate fara precedent, ci si o serie de argumente care, cel putin, ar trebui sa ne puna foarte serios pe ganduri.

- Coaliția pentru Familie reacționeaza la cazul pedofilului polițist, intens dezbatut in ultimele zile, și face apel la autoritați sa intervina pentru a stopa cauzele care duc la valul de abuzuri asupra copiilor. Coaliția amintește ca ignorarea valorilor creștine, cum s-a vazut și in cazul referendumului…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat, miercuri, ca i-a cerut sefului IGPR, Bogdan Despescu, ca intr-o saptamana sa ii prezinte masurile luate pentru remedierea situatiei de la nivelul Politiei Romane, dupa cazul polițistului-pedofil. Dupa ce a anunțat, in ședința de Guvern, ca Despescu nu va fi demis,…

- Daca bei lapte de soia, atunci trebuie sa știi ca acesta, deși aduce beneficii, este și o bautura care are efecte nedorite asupra organismului, scrie realiatea.net.Potrivit studiilor, laptele de soia poate cauza mai multe probleme.

- Administrarea regulata a ibuprofenului, un medicament utilizat in mod obisnuit contra durerilor sau a starilor febrile, poate dauna fertilitatii masculine, conform unui studiu recent, citat de AFP. “Atentie la consumul sustinut de ibuprofen la om”, a concluzionat o echipa de cercetatori din cadrul Institutului…

- In urma unui studiu, oamenii de stiinta au inclus ibuprofenul in clasa medicamentele cunoscute drept Medicamente antiinflamatore nesteroidiene (NSAIDs), potrivit CNN. Toate astea pentru ca s-a demonstrat ca are un impact negativ asupra fertilitatii la barbati.

- Semnal de alarma pentru Guvern, pe final de an. Fondatorul si CEO-ul Bitdefender, Florin Talpes, a vorbit intr-un interviu acordat ziarului Adevarul despre cum afecteaza revolutia fiscala afacerile intreprinzatorilor romani. Citeste si: Olguta Vasilescu: 'Lui Tudose i s-a dat o foarte mare…

- Secretarul de stat Raed Arafat spune ca la Brasov, la Cluj si Iasi au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, care reprezinta "un atentat la sanatatea publica" si "submineaza toate eforturile din ultimele luni prin care se incearca cresterea numarului copiilor vaccinati in Romania…

- Sorin Raducanu, fost și actual candidat la președinția FRF, a declarat ca Liga I este marcata de meciuri aranjate, iar raul nu poate fi indreptat decat de instalarea lui la „Casa Fotbalului”.

- Gradul redus de incasare a veniturilor la bugetul de stat, ca procent in PIB este explicat, in foarte mare masura, prin incapacitatea statului de a legifera, de incasa si de a cheltui banii publici. Pe partea de legiferare, anul 2017 este cosiderat unul al “abuzurilor” in zona fiscala,…

- Senatul american a aprobat, miercuri, cel mai amplu plan de reforma fiscala din ultimii 30 de ani, reprezentand una dintre cele mai mari victorii legislative ale Administratiei Donald Trump din acest an, relateaza CNN.

- Simona Halep, numarul 1 mondial, a declarat, luni, într-o conferinta de presa sustinuta la Senat, ca este momentul sa traga un semnal de alarma pentru ca Arenele BNR sa revina în circuitul sportiv deoarece sunt foarte importante pentru viitorul tenisului

- Jucatoarea Simona Halep, numarul 1 mondial, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Senat, ca este momentul sa traga un semnal de alarma pentru ca Arenele BNR sa revina in circuitul sportiv deoarece sunt foarte importante pentru viitorul tenisului romanesc. "Eu am avut ocazia sa joc…

- "BNR, in deplina cunostinta de cauza si cu complicitatea unor institutii, a actional ilegal timp de 27 de ani. Ilegalitatile au inceput din 1991, cand s-a incheiat un protocol neacoperit de lege. Am aici documentele care evidentiaza acest lucru. Asta probeaza reaua credinta a celor de la BNR. Un control…

- Senatorul independent Vergil Chitac si a prezentat raportul de activitate parlamentara pentru anul 2017. In acest an, senatorul a fost semnatar a 12 initiative legislative si afirma ca s a implicat in dezbaterea proiectelor de legi importante ce s au discutat si unele chiar au fost promulgate."Prima…

- Comisarul Traian Berbeceanu atrage atentia asupra modificarilor adoptate de PSD-ALDE la Codul de procedura penala si explica de ce, in opinia sa, unii infractori ar putea scapa mult mai usor, dupa ce „inregistrarile realizate de camerele de supraveghere nu vor mai putea fi luate in considerare”. Stimați…

- Conditiile restrictive aplicate prin lege Companiei Nationale de Transporturi Aeriene Romane Tarom pun societatea in inferioritate concurentiala in raport cu ceilalti operatori aerieni, acestea produc sincope in gestionarea eficienta a bugetului de venituri si cheltuieli, existand astfel riscul de…

- "Vreau sa va spun un lucru pe care il cred: cu Satan nu se poate dialoga. Daca incepi sa dialoghezi cu Satan, ești pierdut, este mult mai inteligent ca noi și te bulverseaza, te amețește și ești pierdut. Nu, dispari!", a spus Papa Francisc. "Se preface mereu ca este bine educat in fața noastra.…

- Un protest inedit are loc la Constanta. Potrivit USR Constanta, in perioada urmatoare membrii USR si alti constanteni care li se vor alatura, vor vizita sediul PSD Constanta, zilnic, doi cate doi, pentru a trage inca un semnal de alarma asupra modificarilor legilor justitiei care afecteaza statul de…

- Modificarile aduse de Guvern in domeniul impozitului pe venit si al contributiilor sociale creeaza o discrepanta semnificativa intre sumele platite de salariati si de PFA, avand in vedere ca de la 1 ianuarie 2018 oricat de mult ar castiga pe luna o persoana fizica din activitati independente, fie…

- Actorul Victor Rebengiuc a spus duminica, la o intalnire cu membrii Platformei Romania 100, ca Romania are nevoie de un partid nou care sa fie format din oameni care-si doresc cinste si adevar. Actorul a explicat, mahnit, ca a asitat instalarea comunismului in tara, un flagel de care inca n-am scapat.

- Actorul Victor Rebengiuc a spus duminica, la o intalnire cu membrii Platformei Romania 100, ca este nevoie de un partid nou care sa fie format din oameni care-si doresc cinste si adevar, explicand ca el este unul dintre cei care a prins instalarea comunismului in tara si de care este satul pentru ca…

- "Se va desprinde un partid politic, suntem hotarati sa facem lucrul acesta. El trebuie sa fie un proces natural, nu unul fortat", a afirmat Ciolos. "Vom fi gata sa ne prezentam la urmatoarele alegeri cu o oferta politica, indiferent cand vor avea ele loc", potrivit presedintelui Platformei Romania 100.…

- Procurorii reacționeaza, dupa ce majoritatea PSD-ALDE-UDMR din Comisia speciala condusa de Florin Iordache a aprobat, joi, inființarea unei secții speciale care sa-i investigheze pe magistrați. Daca vor intra in vigoare, aceste modificari ”vor crea presiuni asupra magistraților. Se dorește vulnerabilizarea…

- Oana Manea, fostul pivot de excepție al naționalei de handbal feminin, retrasa de la prima reprezentativa la finalul anului trecut, a vorbit despre victoria reușita de Romania in fața Angolei, 27-24, dar și despre parcursul "tricolorelor" de la Mondialul din Germania. "Sunt niște fete exemplare, o echipa…