Stiri pe aceeasi tema

- Cifrele guvernarii PSD - ALDE arata cheltuieli scapate de sub control, indatorare, stoparea investitiilor si saracirea populatiei, se precizeaza intr-un comunicat al Platformei Romania 100, dupa ce Ministerul Finantelor a prezentat datele oficiale ale executiei bugetare din 2017. ''Din analiza Platformei…

- Cifrele guvernarii PSD - ALDE arata cheltuieli scapate de sub control, indatorare, stoparea investitiilor si saracirea populatiei, se precizeaza intr-un comunicat al Platformei Romania 100, dupa ce Ministerul Finantelor a prezentat datele oficiale ale executiei bugetare din 2017. ''Din…

- Ministerul Finantelor a prezentat azi datele oficiale ale executiei bugetare din 2017, primul an de guvernare PSD-ALDE. Din analiza Platformei Romania 100 reiese ca prin modul in care s-au cheltuit banii publici s-a sacrificat dezvoltarea pe termen lung a Romaniei, iar tara este vulnerabila in cazul…

- Ministerul Finanțelor a anunțat vineri execuția bugetara pentru 2017, primul an al guvernarii PSD-ALDE. Executivele Grindeanu și Tudose au sacrificat radical investițiile publice, singurul motor de dezvoltare a infrastructurii, dar și al dezvoltarii economice pentru anii urmatori.

- Un clip filmat de cadeții unei școli de transport aerian din Rusia, care a stârnit un mare scandal, este acum imitat, în semn de susținere, de alți oameni, în special studenți, din întreaga țara.

- Bugetul de Venituri si Cheltuieli prezentat miercuri de administratia CE Oltenia la intalnirea cu sindicatele nu este in forma finala. Presedintele Directoratului, Sorin Boza, a spus ca a cerut unele clarificari la Ministerul de Fin...

- "O 'realizare" clara a guvernarii PSD-ALDE este cresterea pretului carburantilor la pompa ca urmare a introducerii supraaccizei", scriu reprezentantii Platformei Romania 100, ONG-ul infiintat de fostul premier Dacian Ciolos si fosti membri ai Guvernului sau, pe pagina de Facebook. Acestia amintesc ca,…

- Contractul Andrei, facut public de un fost candidat la primaria Targu Mureș, a facut furori pe internet. Potrivit Bugetul.ro, artista ar fi incasat peste 1 000 de lei pe minut, pentru un concert care a durat doar 40 de minute.Nici Mircea Badea nu a ramas nepasator la acest subiect. Pornind…

- Aproximativ 200 de angajati ai uzinei Ford Craiova au declansat, joi, 21 decembrie, un protest spontan, ei fiind suparati pe Sindicatul Ford Automobile Craiova pentru modul in care le-a reprezentat interesele in relatia cu compania auto americana si, de asemenea, se arata suparati de ultima oferta a…

- „Pentru Romania este mai important sa adere la zona Euro, dar trebuie sa avem performante economice”, a raspuns Klaus Iohannis la intrebarea legata de care zona este prioritara ca aderare pentru Romania. Seful statului a adaugat ca nu presedintele sau BNR-ul trebuie sa-si doreasca aderarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat, miercuri, ca pentru România este mult mai important sa adere la zona Euro decât la zona Schengen, dar ca pentru acest lucru este nevoie de performante economice. „Pentru România este mai important sa adere la zona Euro, dar trebuie…

- In Ungaria este numit ''planul Soros'', proiectul de relocare a imigrantilor ajunsi in Europa, de a imparti cote tarilor UE. Un plan care, potrivit lui Gergely Gulyas, unul din liderii FIDESZ, partidul majoritar, ''este impotriva intereselor nationale maghiare si a vointei cetatenilor''. Din acest motiv…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a anuntat, pe pagina de Facebook, ca a depus 30 de amendamente la Legea 303/2004 privind Statutul magistratilor, iar unul dintre acestea prevede ca Ministerul Finantelor va fi obligat sa actioneze impotriva magistratilor care cauzeaza erori judiciare.

- Partenerii de dezvoltare ai R. Moldova incurajeaza adoptarea pachetului de legi pentru limitarea abuzurilor fața de business. O declarație in acest sens a fost facuta șeful proiectului Bancii Mondiale privind Reforma Climatului Investițional in R. Moldova, Lily Beghiasvili, in cadrul Galei Antreprenorilor…

- Judecatorii si procurori abuzivi pot sta linistiti: modificarile aduse articolului 96 din Legea 303/2004 care prevede raspunderea magistratilor nu pot fi puse in practica, chiar daca statul este obligat acum sa se indrepte impotriva procurorului sau judecatorului care a gresit. Si asta pentru…

- Deputatii au dat luni vot final la proiectul privind modificarea Legii 303 2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, dupa ce pe 6 decembrie au votat pe articole actul normativ, dupa aproape 13 ore de dezbateri. Au votat in favoarea proiectului 179 de deputati, iar impotriva 90, informeaza…

- Deputații au dat luni vot final la proiectul privind modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor, dupa ce pe 6 decembrie au votat pe articole actul normativ, dupa aproape 13 ore de dezbateri. Au votat in favoarea proiectului 179 de deputați, iar impotriva 90. …

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a cerut, duminica, cetațenilor, sa iasa in strada și sa protesteze pașnic, pentru a arata actualei puteri ca trebuie sa țina cont de ''ceea ce vrea majoritatea zdrobitoare din societate". *UPDATE Cioloș: Nu cred ca aceasta coaliție de la putere…

- Dacian Ciolos, președintele Platformei Romania 100, a anuntat duminica faptul ca din aceasta platforma se va desprinde in curand un partid politic, care va participa la urmatoarele alegeri, ”indiferent cand vor avea ele loc”, si care va colabora cu partidele cu care impartaseste aceleasi valori. La…

- Actorul Victor Rebengiuc a spus duminica, la o intalnire cu membrii Platformei Romania 100, ca Romania are nevoie de un partid nou care sa fie format din oameni care-si doresc cinste si adevar. Actorul a explicat, mahnit, ca a asitat instalarea comunismului in tara, un flagel de care inca n-am scapat.

- Actorul Victor Rebengiuc a spus duminica, la o intalnire cu membrii Platformei Romania 100, ca este nevoie de un partid nou care sa fie format din oameni care-si doresc cinste si adevar, explicand ca el este unul dintre cei care a prins instalarea comunismului in tara si de care este satul pentru ca…

- Actorul Victor Rebengiuc, prezent duminica la o dezbatere a Platformei Romania 100, a declarat ca este „satul de comunism” si ca asteapta de la formatiunea lui Dacian Ciolos sa il „scape de comunism”. „E nevoie de un partid format din oameni care isi doresc cinste, adevar. Sunt unul dintre cei care…

- „Din platforma Romania 100 se va desprinde un partid politic. Noi, cei care am fondat Romania 100, suntem hotarati sa facem asta”,a spus Ciolos.„Lucram la acest partid, lunile urmatoare vom fi in masura sa il prezentam. Nu e o lansare azi”, a adaugat Ciolos, care a a aratat, insa, ca noul…

- "Se va desprinde un partid politic, suntem hotarati sa facem lucrul acesta. El trebuie sa fie un proces natural, nu unul fortat", a afirmat Ciolos. "Vom fi gata sa ne prezentam la urmatoarele alegeri cu o oferta politica, indiferent cand vor avea ele loc", potrivit presedintelui Platformei Romania 100.…

- Premierul este ingrijorat de violențele asupra polițiștilor. Dupa o discutie cu ministrul de Interne, Mihai Tudose a declarat ca va imbunatați legislația care trebuie sa protejeze oamenii...

- Premierul Mihai Tudose a declarat, sambata seara, in urma unei intalniri avute cu ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca una dintre problemele discutate a fost legata de atacurile asupra politistilor, el spunand ca lucrurile sunt scapate de sub control si ca in niciun stat nu poti sari cu sabia…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, sambata, dupa o intalnire cu ministrul Afacerilor Interne, ca lucrurile au scapat de sub control in ceea ce priveste atacurile asupra politistilor, precizand ca bugetul MAI pentru anul urmator a crescut pentru a asigura resursa umana.

- „Lucrurile, dupa parerea mea, sunt scapate de sub control. In niciun stat nu poți sa sari cu sabia la polițist și eventual sa mai povestești dupa aia. Soluția este deja cea pe care am inceput deja sa o implementam. Saptamana trecuta am avut in prima lectura inclusiv statutul polițistului. (...)…

- La poalele munților Rodnei, un primar care și-a decorat biroul cu mobila Elenei Ceaușescu a interzis oilor sa umble ziua prin oraș și le-a pus cailor scutece risca sa fie demis din funcție de propriii alegatori printr-o acțiune rar intalnita in Romania postdecembrista

- ”Modul in care coalitia PSD-ALDE modifica fara dezbateri legi fundamentale pentru statul de drept este inacceptabil. Vom protesta alaturi de romanii care nu accepta ca o mana de politicieni iresponsabili ne pot indeparta de valorile democratice la care am aderat dupa multe sacrificii”, este mesajul…

- Statul se indreapta cu acțiune in regres, prin Ministerul Finanțelor, impotriva magistraților care au savarșit erori - au decis deputații, care au adoptat miercuri seara un amendament la Legea 303/2004 privind Statutul judecatorilor și procurorilor. "Dupa ce prejudiciul a fost acoperit…

- Liviu Dragnea primeste lovitura dupa lovitura chiar din interiorul partidului. Dupa ce chiar vicepreședintele PSD Ecaterina Andronescu, una dintre cele mai cunoscute figuri din partid, a marturisit ca se opune organizarii mitingurilor impotriva statului paralel, un alt greu din PSD iese la inaintare…

- „In Romania, nimeni nu e deasupra legii. In Romania, cine greseste plateste. Prin urmare, avem doua trepte, doua garantii de ordin de constitutional, care spun asa: ca statul raspunde pentru despagubirile materiale, cauzate prin grava neglijenta si rea credinta. Prin urmare, cetateanul care e victima…

- Oficial, colectivizarea in Romania a inceput in 1949, cu Plenara din 3-5 martie, unde s-a vorbit, pentru prima data, de ”transformarea socialista a agriculturii”. Terenul fusese, insa pregatit inca din 1945, cand s-a realizat, de catre partidul comunist, o noua reforma agrara. Aceasta nu a urmarit…

- Liderul USLIP Iasi, Laviniu Lacusta, a precizat, miercuri, ca este vorba despre restantele salariale aferente perioadei 2008-2011, sumele respective fiind obtinute de catre cadrele didactice prin hotarari definitive ale instantelor de judecata. Lacusta a spus ca suma care trebuia alocata judetului…

- Tot mai multe plangeri și anunțuri din partea societații civile ar aparea in presa din Kirgizstan, despre arestari in masa, procese impotriva jurnaliștilor independenți și a opoziției, scrie avesta.tj. In primavara anului curent a fost arestat liderul fracțiunii "Ata-Meken", Omurbek Tekebaev, oponent…

- DC News a intrebat cititorii site-ului daca au dreptate social-democrații, mai exact: exista sau nu stat paralel. In urma voturilor, s-a constatat ca mai mult de jumatate dintre persoanele care au participat considera ca exista stat paralel. „Da, au dreptate. Exista stat paralel" sunt de parere…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, joi, la Parlament, ca nu il intereseaza raportul MCV, ci ca in Romania sa nu mai existe abuzuri la adresa cetațenilor, din partea procurorilor și a judecatorilor. El a afirmat ca a pregatit mai multe amendamente la legile justiției, care prevad ca Inspectia…

- Un raport despre care nu s-a vorbit astazi, deși aduce vești bune pentru țara noastra, este cel publicat de Pierre Moscovici, comisarul european pentru Afaceri economice și Financiare. Din raportul publicat de comisarul european, reiese cu cifre ca România are, pe ultimul trimestru,…

- Senatorii au tinut marti, in plen, la propunerea social-democratului Ovidiu Ortan, un moment de reculegere in memoria luptatorilor impotriva regimului Ceausescu. "Avand in vedere ca maine este 15 noiembrie, va solicit sa tinem un moment de reculegere in memoria luptatorilor impotriva dictaturii…

- Mandat de arestare preventiva in lipsa pentru una dintre cele mai noi „vedete" ale lumii interlope din Iasi, dupa un scandal de zile mari ce a avut loc pe strazile Iasului. Vandam Constantin este acuzat, alaturi de alte doua persoane din familia sa, Vasile si Diego Constantin, de tulburarea ordinii…

- POZIȚIE FERMA A FORULUI JUDEȚEAN in privința deciziilor Guvernului legate de modificarea CODULUI FISCAL. Consiliul Județean Sibiu a transmis azi un comunicat oficial pe acest subiect. Read More...

- Prezent, in aceasta dupa-amiaza la Senat, unde s-a dezbatut si votat motiunea simpla initiata de liberali la adresa sa, Ionut Misa si-a sustinut punctul de vedere, de la tribuna salii de plen. S-a intamplat inainte ca alesii neamului sa dezbata si sa supuna la vot motiunea simpla indreptata impotriva…

- Fostul premier Dacian Ciolos, care a participat duminica seara la protestul din Bucuresti, le-a declarat jurnalistilor ca a decis sa fie prezent pentru ca ”se ajunge la o limita”. Ciolos a spus ca nu este important daca el face politica si ca, intr-un anumit fel, toti cei care sunt in strada fac…

- Platforma România 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, precizeaza ca nu sustine propunerile PSD-ALDE de modificare a legilor justitiei si anunta ca va fi alaturi de manifestanti, în strada, la protestele care încep duminica. Platforma România 100 face un ”apel…

- "Acesta este un apel la actiune si implicare, din partea Platformei Romania 100. Romania este intr-un moment de cumpana. Dincolo de orice dezbatere si argumente rationale, masinaria de vot PSD-ALDE este gata sa treaca prin Parlament pachetul de modificari la legile justitiei propus de «Comisia Iordache».…

- Mecansimul de reglementare a preturilor la energie a facut ca, in ultimii patru ani, toti consumatorii de energie electrica sa plateasca celor patru mari distribuitori 20 de miliarde de lei. Cifrele au fost cerute de Comisia de Control a activitatii de ANRE, prezidate de Iulian Iancu, cel care cere…

- Kronospan Sebeș SA și Kronochem Sebeș SRL au renunțat la procesul cu ultimul dintre cele cinci persoane reclamate in instanța, dupa protestele masive desfașurate in 2015 impotriva fabricii de forlamdehida de la Sebeș. Este vorba despre profesorul Ioan Caldare, din Petrești. Tribunalul Alba a decis sa…