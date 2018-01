Ciolos, scrisoare pentru sustinatori: Coalitia PSD-Alde a primit a treia sansa dupa ce nu a incercat macar sa-si inteleaga greselile/ Haideti sa inlocuim dezamagirea si frustrarea cu altceva

Stiri pe aceeasi tema

- "Am trimis in aceasta seara un mesaj celor peste 40.000 de sustinatori din Platforma Romania 100, un mesaj la fel de potrivit pentru fiecare dintre dumneavoastra care doriti sa veniti impreuna cu noi: Dragi prieteni, Coalitia PSD-ALDE a primit in aceasta seara nu a doua, ci a treia sansa, dupa ce…

- Fostul premier Dacian Ciolos afirma, intr-un mesaj postat miercuri seara pe pagina sa de socializare, ca desi nu a facut nici macar un minim efort pentru a-si intelege greselile, coalitia PSD-ALDE a primit o a treia sansa in privinta guvernarii. "Am trimis in aceasta seara un mesaj celor…

- Europarlamentarul Monica Macovei sustine ca "Romania este facuta de rusine" prin nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de prim-ministru, adaugand totodata ca presedintele Klaus Iohannis nu a incercat nici macar sa opuna o minima rezistenta. "Presedintele Iohannis nu a incercat…

- Starul de reality-show Kim Kardashian a anuntat ca ea si sotul ei, rapperul Kanye West, au devenit parintii unei fetite nascute de o mama surogat, acesta fiind cel de-al treilea copil al cuplului, informeaza AFP.

- „Din punctul meu de vedere, coalitia PSD-ALDE a esuat. Romania nu isi poate permite inca un guvern creat din criza morala in care colcaie coalitia PSD-ALDE. Este nevoie de o alternativa. O alternativa care trebuie construita cu toti cei care au aratat ingrijorare pentru felul in care e condusa tara…

- Dacian Cioloș, fondatorul Platformei Romania 100 – ONG care va deveni partid, susține, ca formațiunea sa este pregatita sa fie parte din soluții, daca se va ajunge la alegeri anticipate. „PSD și ALDE nu sunt in stare sa iși asume responsabil guvernarea, o responsabilitate care vine de la votul pe care…

- Fostul premier Dacian Ciolos considera ca PSD si ALDE "nu sunt in stare sa isi asume responsabil guvernarea" si "vor duce tara de rapa", precizand ca este nevoie "de o alternativa" construita cu toti cei care au aratat ingrijorare pentru felul in care a fost condusa Romania in ultimul an. "Un…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a declarat, joi, pentru Mediafax, ca Organizatia de Femei a PSD este indignata ca pana in prezent trei femei au parasit Guvernul Tudose, iar acum se incearca demiterea ministrului de Interne, Carmen Dan, afirmand ca "s-a incercat umilirea doamnei ministru".

- Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, sustine ca 2017 a fost anul ”falselor pretexte in justitie” invocate de coalitia PSD-ALDE pentru ”propaganda si manipulare”. In 2017, guvernarea PSD - ALDE a pus in aplicare doar doua decizii ale Curtii Constitutionale, de opt ori mai…

- ”O idee frecvent repetata de coalitia PSD - ALDE de-a lungul anului 2017 a fost aceea ca Guvernul se concentreaza asupra punerii in acord a legislatiei cu deciziile Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR). Aplicarea deciziilor CCR a fost unul dintre pretextele favorite, invocat ori de cate ori coalitia…

- Valeriu Argaseala a declarat, duminica seara, ca FCSB nu a primit nicio oferta pentru Harlem Gnohere din Turcia sj ca Denis Alibec va fi in continuare jucatorul echipei bucurestene."Nu am primit nicio oferta pentru Gnohere din Turcia, in aceste zile e posibil sa se vehiculeze foarte multe…

- ”Daca oamenii cinstiti, care vor sa traiasca fara stresul ca cineva ii inseala, ii fura pe fata sau ii manipuleaza nu se vor implica prin prezenta si competenta lor acolo unde se fac regulile, de la consiliile locale pana la parlament sau la guvern, cei pentru care lupta impotriva coruptiei inseamna…

- Fostul premier Dacian Ciolo scrie pe pagina sa de Facebook ca, daca oamenii cinstiti nu se vor implica, cei care vor sa ingenuncheze justitia vor legaliza "smecheria". "Daca oamenii cinstiti, care vor sa traiasca fara stresul ca cineva ii inseala, ii fura pe fata sau ii manipuleaza nu se vor…

- Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, anunta ca, incepand de astazi, va prezenta zilnic comparatii sintetice si analize care arata diferentele intre guvernarea tehnocrata si guvernele PSD-ALDE. Comparatia zilei de joi este intre ratele la creditele in lei, ca urmare a cresterii…

- Fostul premier Dacian Ciolos le doreste romanilor un an 2018 al asumarii, al angajarii si al actiunii, in care sa incepem sa actionam noi insine, fara a astepta ca altii sa o faca in locul nostru, pentru o Romanie onesta, cu fruntea sus si in care sa nu ne fie rusine sa traim, spunand ca el este gata…

- Un barbat, angajat ca pirotehnician la o societate comerciala, este anchetat de politisti dupa ce a fost depistat, la Baia Mare, in timp ce incerca sa vanda ilegal circa 1.300 de petarde unui minor, a declarat, joi, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IP)…

- Autor: Petru ROMOȘAN Ce sa mai alegi azi in Romania intre un partid recesiv comunisto-securist, corupt, de nereformat, reprezentat de personaje din ce in ce mai penibile, mai inconsistente de la o generatie la alta (de la Adrian Nastase si Dan Ioan Popescu la Liviu Dragnea, Mihai Tudose sau Sorin Grindeanu…

- Dupa ce Dacian Cioloș a anunțat, duminica, ca Platforma Romania 100 pe care o conduce se va transforma intr-un partid politic, tot astazi, la ora 16.30, fostul pemier va ține o conferința de presa, alaturi de liderul PNL, Ludovic Orban, și președintele USR, Dan Barna, in vederea organizarii unor ample…

- Intalnirea ar va avea loc de la ora 16.30. Duminica seara sunt anuntate proteste in Bucuresti si in mai multe orase din tara fata de modificarile legile justitiei. Pe de alta parte, fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, in cadrul unei intalniri a comunitatii Platforma Romania 100, ca din…

- Fostul premier Dacian Cioloș iși face partid. Acesta a anunțat, duminica, in cadrul unei intalniri a comunitații Platforma Romania 100, ca din aceasta structura se va desprinde un partid ce urmeaza a fi prezentat in lunile urmatoare și care nu va acționa impotriva celor cu „același ADN”, fiind deschis…

- "Salut faptul ca domnul Cioloș iși face partid. In primul rand fiindca PNL are o șansa reala, dar nu știu daca va profita de aceasta șansa, de a desparți apele, de a arata ca nu are a face cu nimic de acest personaj trist și cu formațiunea sa, uneori cu accente fascistoide. Este o mare șansa…

- ”E nevoie de dumneavoastra, e nevoie de un partid care sa fie format din oameni care-si doresc cinste, isi doresc adevar, isi doresc o politica normala in tara asta. Eu mi-o doresc de foarte multa vreme, sunt unul dintre cei care au asistat la inceperea comunismului in aceasta tara. Sunt satul de…

- Fostul premier Dacian Cioloș a anunțat, duminica, in cadrul unei intalniri a comunitații Platforma Romania 100, ca din aceasta structura se va desprinde un partid ce urmeaza a fi prezentat in lunile urmatoare și care nu va acționa impotriva celor cu "același ADN", fiind deschis colaborarii…

- Fostul premier Dacian Cioloș, fondator al ONG-ului Platforma Romania 100, a anunțat ca din organizație se va desprinde un partid politic, precizand ca „ne implicam politic pentru a schimba politic”. „Se va desprinde un partid politic, suntem hotarați sa facem lucrul acesta. El trebuie sa fie un proces…

- Platforma Romania 100 a anunțat ca se va alatura protestelor din Piața Victoriei avand in vedere modul in care coaliția PSD-ALDE incearca sa modifice legile, fara dezbatere. Platforma Romania 100 se va alatura protestelor din Piața Victoriei. Pe pagina de Facebook a platformei a fost distribuit evenimentul…

- Dacian Cioloș, fondatorul ONG-ului Platforma Romania 100, spune ca a discutat cu reprezentanții Departamentului de Stat al SUA in cadrul unei vizite private peste Ocean. „Am petrecut cateva zile la Washington pentru activitați profesionale și am avut placerea sa fiu de Ziua Naționala alaturi de membri…

- Medicii de la Spitalul Județean au facut, la inceputul acestei saptamani, trei intervenții minim invazive neuro-endovasculare unice, proceduri de embolizare cerebrala de o complexitate unica datorita tehnicilor folosite, prin complexitatea și raritatea patologiei. Doua paciente in varsta de 53 respectiv…

- Angajații primariei din comuna Ceru Bacainți, județul Alba, nu și-au mai primit salariile de doua luni, cu toate ca majorarile aplicate in urma Legii salarizarii sunt, in total, 2.200 de lei pe luna. Viceprimarul spera ca vor incasa bani macar de sarbatori. Viceprimarul comunei Ceru Bacainți, Ciprian…

- Coalitia ce lupta impotriva Statului Islamic (SI) in Siria s-a opus unui acord ce ar fi permis combatantilor gruparii militante sa se salveze retragandu-se din fostul lor bastion Raqqa, a anuntat joi armata franceza, relateaza Reuters. De asemenea, coalitia nu a putut sa lanseze lovituri aeriene…

- „Trecerea contribuțiilor sociale de angajator la angajat propusa prin ”Revoluția fiscala” a guvernului PSD lovește zeci de mii de intreprinzatori romani: firmele de tip SRL-D (societațile debutante cu raspundere limitata) nu vor mai beneficia de facilitați fiscale incepand cu 1 ianuarie 2018. Este…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, dupa ce a fost pus sub acuzare de DNA, ca a fost sunat de Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, care i-a cerut sa ramana, iar mesaje similare a primit si de la primari si parlamentari. "Am avut o discutie cu domnul Tariceanu. M-a sunat…

- Organizatia PSD Bucuresti avea, la finele lunii septembrie, restante la bugetele pentru asigurari sociale, somaj si sanatate in valoare totala de 109.000 de lei, arata datele Fiscului. PSD Bucuresti este condus de Gabriela Firea care in ultimele luni a alocat milioane de euro pentru biserici si statui,…

- Platforma Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos, avertizeaza ca "Revolutia Fiscala" a Guvernului Tudose este o "reforma" pur aritmetica la care Executivul nu renunta din motive de imagine politica. In plus, reprezentantii Platformei atrag atentia ca romanii se vor…

- Nepotul Regelui Mihai: Nici macar in perioada exilului, noi nu am fost desparțiți Nicolae Medforth-Mills sustine ca, saptamana aceasta, a fost a saptea oara cand a incercat sa il vada pe Regele Mihai, precizand ca de fiecare data a fost refuzat. Nepotul Regelui sustine ca ar vrea sa i se explice de…

- Dacian Cioloș, despre viitorul Platformei Romania 100: ”La alegerile viitoare, vom fi prezenți”, a spus fostul premier, duminica seara, din mijlocul protestatarilor care s-au strans la Palatul Parlamentulu i, nemulțumiți de modificarile aduse legilor justiției. Cioloș a fost intrebat ce l-a determinat…

- Marsul organizat de USR si Platforma 100 a lui Dacian Ciolos sub genericul” Nu vrem sa fim o natie de hoti” arata ca opozitia nu reuseste sa depaseasca etapa penalilor. Mizand pe aceeasi tema, care i-a fost fatala PNL-ului in ultima campanie electorala, USR a avut de castigat. Aintrat in parlament ca…

- Fostul premier Dacian Ciolos, care a participat duminica seara la protestul din Bucuresti, le-a declarat jurnalistilor ca a decis sa fie prezent pentru ca "se ajunge la o limita". Ciolos a spus ca nu este important daca el face politica si ca, intr-un anumit fel, toti cei care sunt in strada…

- ONG-ul fondat de Dacian Cioloș, Platforma Romania 100, anunța ca se implica in protestele de strada fața de modificarile la legile justiției inițiate de coaliția de guvernare PSD-ALDE. „Platforma Romania 100 nu susține propunerile PSD-ALDE de modificare a legilor justitiei. Acestea nu sunt rezultatul…

- Dan Barna a anutat ca USR va promova in Parlament, in perioada urmatoare, o serie de initiative legislative elaborate in comun cu Platforma Romania 100. ”Avem aceleasi valori, avem aceleasi principii, multi dintre colegii mei sustin Platforma Romania 100 si de aceea noi avem o colaborare deschisa…

- Dragoș Anastasiu, reprezentant Coaliția pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), presedinte al Camerei de Comerț și Industrie Romano-Germane (AHK Romania) Lipsa unui dialog real, deschis, cinstit, transparent intre mediul de afaceri și autoritați creeaza și intreține un sentiment profund de neincredere și…

- Cum vrea noul presdinte USR, Dan Barna sa conduca partidul, unde il vede pozitionat ideologic, cu cine se vede aliat la alegerile din 2020 si ce spune despre riscul unei rupturi interne dupa plecarea lui Nicusor Dan? „Eu vreau cumva sa iesim din logica asta de ONG cu parlamentari, ca aici mi se pare…

- O femeie a primit sansa de a avea o viata normala! Pentru ca sufera de o boala rara, i-a fost greu sa vorbeasca, sa manânce sau sa se integreze în societate. Opt medici i-au redat bucuria de a trai, dupa o operatie complexa, în premiera la nivel national. De-a lungul…

- Platforma Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos, considera ca masurile anuntate de Guvernul Tudose - taxa de solidaritate si reducerea contributiei la Pilonul II de pensii - vor avea efecte asupra tuturor angajatilor din Romania si atrage atentia ca, potrivit studiilor, ''pe termen…

