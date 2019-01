Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos, membru al Partidului Libertatii, Unitatii si Solidaritatii, a afirmat marti ca unele dintre protocoalele cu SRI au fost aprobate de cei care acum le contesta. "Daca ele sunt neconstitutionale sau au fost neconstitutionale, atunci evident ca trebuie renuntat la ele. (...)…

- Ordonanta de urgenta anuntata de ministrul Justitiei, prin care cei condamnati sa poata depune contestatii in anulare, este nedemocratica si neconstitutionala pentru ca intervine brutal in deciziile Justitiei, a declarat, marti, fostul premier Dacian Ciolos, membru al Partidului Libertatii, Unitatii…

- Fostul premier Dacian Ciolos, membru al Partidului Libertatii, Unitatii si Solidaritatii, a declarat marti ca niciunul din cei trei fondatori ai PLUS nu vor face parte din structurile de conducere ale formatiunii politice, ei neavand "intentia de a face politica". El a explicat, intr-o…

- Fostul premier Dacian Ciolos, membru al Partidului Libertatii, Unitatii si Solidaritatii (PLUS), a declarat marti ca nu are "nicio legatura" cu fosta Securitate sau cu servicii secrete si ca nu are ce sa...

- Fostul premier Dacian Ciolos, membru al Partidului Libertatii, Unitatii si Solidaritatii (PLUS), a declarat marti ca nu are "nicio legatura" cu fosta Securitate sau cu servicii secrete si ca nu are ce sa isi reproseze din punct de vedere profesional sau al familiei sale. "Nu am absolut…

- Secretarul general al nou-inființatului partid al lui Dacian Cioloș, PLUS, este fiul unui fost ofițer de Securitate, susține coordonatorul Centrului de Investigare a Crimelor Comunismului, istoricul Marius Oprea. Toți fondatorii Partidului Libertatii, Unitatii si Solidaritatii (PLUS), asa cum apar pe…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, sambata, la Cluj, ca el si sustinatorii sai au inregistrat o noua formatiune politica, Partidul Libertatii, Unitatii si Solidaritatii (PLUS), care va lua locul Miscarii Romania Impreuna, relateaza Agerpres. “Au trecut opt luni de cand noi ne organizam pe teren…

- Dan Barna a anuntat ca va colabora cu noua formatiune politica. Dacian Ciolos si-a facut un NOU PARTID. De ce a renuntat la Romania Miscarea Impreuna si cum a aparut PLUS "Ii doresc succes lui Dacian Ciolos si echipei din jurul lui, cu noul partid PLUS. Noul partid este un mare castig…