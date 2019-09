Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi și ieri, la Paris, am avut discuții politice consistente cu președintele Emmanuel Macron, cu premierul Edouard Philippe, dar și cu liderul En Marche, Stanislas Guerini. Aceasta a fost prima dintr-o serie de intalniri cu liderii de stat și de guvern și cu liderii politici care fac parte din…

- Didier Reynders, propus de Belgia pentru postul de comisar european pe Justitie, este acuzat de coruptie si spalare de bani. Publicația belgiana De Tijd scrie ca acuzațiile care i se aduc lui Reynders, fost ministru de Externe al Belgiei, sunt legate de construirea Ambasadei Belgiei din Congo, inchirierea…

- ​Dacian Cioloș acuza voalat publicația Politico ca i-ar fi reprodus incorect o declarație despre candidatul francez Sylvie Goulard. Cioloș susține, printr-o noua postare pe Facebook, ca a discutat cu Sylvie Goulard despre rezultatele anchetei facute de Parlamentul European în cazul sau și ca acolo…

- "Saptamana viitoare, la Strasbourg, vom avea o dezbatere in grupul parlamentar din care facem parte, Renew Europe, despre pregatirea audierilor comisarilor desemnati. Va asigur ca ii vom trata in mod egal pe toti candidatii. Si pe cel roman, si pe cel francez, si pe cel propus de Budapesta, si pe…

- ​​Dacian Cioloș spune ca a acceptat explicațiile oferite de Sylvie Goulard, candidata Franței pentru funcția de comisar european, cu privire la acuzațiile împotriva ei, se arata într-un articol din Politico publicat în urma cu doua zile. Cioloș a precizat și ca va sprijini nominalizarea…

- „Doamna Sylvie Goulard, propunerea președintelui Macron pentru portofoliul de Comisar european al Franței, s-a prezentat marți la o secție de poliție din Nanterre, o suburbie a Parisului. Nu, doamna Goulard nu și-a pierdut buletinul. Domnia sa este acuzata ca a delapidat 45 000 de euro din…

- Noua propunere pentru postul de comisar european pentru Piața Interna, Sylvie Goulard, a fost audiata marți de poliția franceza in cadrul unei anchete privind o serie de angajari fictive in Parlamentul European, a declarat o sursa citata de Reuters.Audierea acesteia are loc in aceeași zi in…

- BRUXELLES, 21 iunie - Sputnik, Daniela Porovaț. Negocierile pentru funcțiile de top al Europei nu au nimic democratic. © AP Photo / Thomas FreyMatteo Salvini se cearta cu Bruxelles-ul ca sa salveze banii Italiei Cetațenii europeni și-au jucat rolul la alegerile de la finele lunii mai, iar…