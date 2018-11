Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul Miscarii Romania Impreuna, Dacian Ciolos, a declarat sambata, intr-o emisiune TV, ca președintele Klaus Iohannis trebuie sa gaseasca modalitatea prin care sa fie mai „datator de incredere” ca apara statul de drept, cu toate prerogativele pe care le are la dispoziție, scrie Mediafax.Intrebat,…

- Cei care vorbesc despre legile Justitiei trebuie sa cada de acord asupra unei definitii a ceea ce inseamna statul de drept, a declarat, miercuri, liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis. "Presedintele a afirmat ca incearca, prin…

- Parlamentul European (PE) apara statul de drept peste tot - in Polonia, in Romania sau in Italia, este angajamentul si "treaba" acestei institutii, a declarat presedintele PE, Antonio Tajani, in cadrul unui briefing de presa comun cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Romanii sunt conectati activ la valorile civice si au dovedit acest lucru cand a fost nevoie sa apere statul de drept si democratia, a declarat marti presedintele Klaus Iohannis, in plenul Parlamentului European. "2018 este anul Centenarului…

- Klaus Iohannis i-a primit, la Palatul Cotroceni, pe sefii misiunilor diplomatice si consulii generali, cu prilejul Reuniunii Anuale a Diplomatiei Romane. Presedintele a declarat ca, in an Centenar, este inadmisibil sa facem pasi inapoi ca tara in ceea ce priveste statul de drept.