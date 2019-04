Ramona Dinu (USR): Domnule Ministru al Culturii, ce aveti de gand sa faceti cu Palatul Regal din Mamaia?

Castelul din Balcic, recunoscut ca refugiul Reginei Maria, este vizitat in fiecare an de sute de mii de turisti. Putini stiu insa ca domeniul de la Balcic are un corespondent si la noi in tara,… [citeste mai departe]