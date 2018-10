Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, accentueaza mesajul transmis de președintele Klaus Iohannis și arata ca, pentru Tudorel Toader demisia ar fi prea puțin. Orban reamintește ca PNL a facut demersurile pentru ca Legile justiției și codurile sa fie analizate de Comisia de la Veneția.Citește și: DOLIU…

- Romania, in speța Parlamentul și Guvernul Dancila, risca sa devina subiectul unor rapoarte dure din partea experților Comisiei de la Veneția. Aflat in ședința plenara in aceste zile, acest for este pe punctul de a formula o serie de concluzii extrem de critice la adresa modificarilor operate de actuala…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a transmis joi o scrisoare Comisiei de la Venetia pe tema OUG-ului pe Justitie, cu o zi inainte ca institutia sa se reuneasca pentru a discuta modificarile aduse legilor Justitiei si Codurilor Penale din Romania.

- Președintele PNL Ludovic Orban a trimis joi o scrisoare Comisiei de la Veneția in care semnaleaza posibilele probleme pe care le ridica Ordonanța de Urgența de modificare a Legilor justiției data luni de Guvern. Comisia de la Veneția urmeaza ca vineri sa discute opinia finala pe tema modificarile aduse…

- Florin Iordache a reacționat dupa ce Klaus Iohannis a criticat, astazi, Guvernul de la Bruxelles. Mai mult, președintele Comisiei speciale pentru legile din domeniul justitiei a explicat și problema ridicata de președinte cu privire la pensionarea magistraților. Vine și regleaza o parte dintre…

- Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta care va pune in acord legile justitiei cu recomandarile Comisiei de la Venetia, a anuntat, luni, premierul Viorica Dancila. "Cele trei legi ale justitiei au fost modificate de Parlament, iar aceste modificari au fost validate de Curtea Constitutionala si asigura…

- Este al doilea apel al sefului statului catre PSD si ALDE de a reua procedura legislativa pe cele trei legi ale justitiei. Doua legi din pachet au fost deja promulgate, organizarea judiciara si statutul procurorilor si judecatorilor. Președintele Romaniei a promulgat, vineri, Legea Statutului magistratilor.…

- Ministrul Tudorel Toader a declarat joi, dupa intalnirea avuta la Parlament cu liderii coalitiei de guvernare, ca in ordonanta de urgenta care urmeaza sa fie emisa pe tema legilor Justitiei vor fi preluate din recomandarile Comisiei de la Venetia "ceea ce trebuie preluat" si "ceea ce se poate prelua".…