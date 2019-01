Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos raspunde acuzatiilor formulate de istoricul Marius Oprea, cu privire la faptul ca partidul fostului premier, PLUS, ar fi fost infiintat de un fost anchetator din cadrul Securitatii comuniste. Fostul premier nu neaga insa informatiile prezentate de Oprea (fondatorii PLUS chiar sunt fiul…

- In opinia acestuia, PSD este incapabil sa revina la o conduita etica si onesta in raport cu Romania. "Devine tot mai clar ca nu mai putem astepta niciun lucru bun de la majoritatea PSD-ALDE. Nu mai e suficient sa stam doar de paza la asalturile Guvernului asupra justitiei, a economiei. Este nevoie…

- Duminica seara, in plin delir naționalist, antieuropean și manifest șovin al lui Liviu Dragnea și al colegilor sai din PSD, postul de radio Digi FM a luat decizia de a intrerupe transmisiunea in direct, pe Facebook, a discursului rostit de șeful PSD la Conferința Naționala a Partidului Social-Democrat,…

- "Cei 65% (din electorat, n.r.) nu sunt toți indeciși, acolo e un public mai complex. In primul rand, tocmai de asta venim cu o noua oferta politica, pentru ca am constatat ca daca USR are un culoar pe care il poate acoperi pe zona asta de indeciși, exista un alt culoar pe care il putem acoperi noi,…

- ”Dacian Cioloș scrie cu picioarele. Nu știu cine ii scrie textele pentru FB (probabil chiar el), dar nu le scrie deloc bine. Textul - mai degraba confuz - este alcatuit dintr-o succesiune de construcții defectuoase. O noua clasa politica n-ar trebui sa fie totuși ceva mai coerenta in scris? In orice…

- "Mi se pare foarte ciudat acest atac. PNL duce greul bataliei cu PSD (...) Eu cred ca sunt mai importante faptele, actiunile, decat niste vorbe care sunt aruncate, probabil, dintr-o lipsa de intelegere a fenomenului politic. Daca cineva care zice ca este impotriva PSD-ului ataca principala forta…

- "Ca lider al grupului PNL din Camera Deputatilor am discutat cu mai multi colegi din opozitie in incercarea de a ne da seama cu cine negociaza dl. Ciolos daramarea guvernului PSD-ALDE. Ne-ar fi de mare ajutor orice vot. Ar fi fost poate util ca dl. Ciolos sa precizeze pe cate voturi ne putem baza…

- Fostul premier Dacian Ciolos vorbeste, duminica, despre clasa politica veche, care ”refuza sa vada ca Romania s-a schimbat”, iar contextul international este diferit. Despre PSD, Ciolos spune ca ”nu are nicio dorinta si nici stiinta sa scoata Romania din saracie” pentru ca ii convine sa-si pastreze…