Radu Herjeu critica modul in care a reactionat Dacian Ciolos atunci cand, in cadrul unei actiuni in strada, un copil i-a intins o figurina de jucarie.

”Un baiețel se apropie de Dacian Ciolos și ii intinde o figurina [...]: 'Ține-o tu, ca ai nevoie sa te ajute sa te lupți cu PSD.' Greu sa fi vazut ceva mai sinistru in ultimii 30 de ani de razboaie romano-romane. Și nu, nu ma refer la politicianismul forțat al lui Cioloș, care, intrat in hora electorala, trebuie sa joace. Ci la parinții puștiului, care se mai și mandresc cu profunzimea indoctrinarii politice la care și-au supus copilul.…