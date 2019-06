Cioloş: Putem avea un guvern interimar şi imediat după prezidenţiale alegeri anticipate Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, joi, ca trebuie incercata constituirea unei noi majoritati care sa sustina un guvern interimar pana dupa alegerile prezidentiale, urmand ca ulterior sa fie organizare alegeri parlamentare anticipate.



"Eu cred ca totusi trebuie incercata constituirea unei noi majoritati, pentru ca asta e semnalul pe care romanii l-au dat, si daca politicenii care pana acum au luat-o pe o cale au inteles mesajul romanilor, ar putea demonstra acum ca au inteles acest mesaj prin atitudinea, comportamentul lor in Parlament. Putem avea o alta varianta, un guvern…

Sursa articol: agerpres.ro

