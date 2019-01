Liviu Dragnea acuza Bruxelles-ul de aroganta, dar in discursurile de joi seara de la Ateneu ale liderilor europeni s-a vazut orice, numai aroganta nu, declara la RFI fostul premier tehnocrat Dacian Ciolos. El mai spune ca PSD nu trebuie sa rezolve problemele in justiție ale unui lider politic afectand imaginea Romaniei intr-un moment rar in istorie.