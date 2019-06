Cioloș propune un pact al opoziției și începerea negocierilor pentru viitoarea guvernare: "Avem un moment astral, o ocazie unică pentru România" Dacian Cioloș propune un pact al partidelor din opoziție și începerea negocierilor pentru viitoarea guvernare, atragând atenția ca &"devine periculos sa producem o fragmentare și o neliniște între forțele de opoziție doar pentru ca nu știm ce ne dorim&".



&"Avem un moment astral, o ocazie unica pentru România. Modul de a face politica așa cum a fost înțeles de vechea clasa politica poate fi schimbat complet și înlocuit cu unul în care cetațeanul sa fie elementul central al guvernarii. Pentru asta e nevoie sa alegem cât de curând ce ne… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

