Cioloş propune dizolvarea Parlamentului în cazul eşecului procedurii de demitere a preşedintelui "Odata ce a fost aleasa o majoritate in Parlament, tine prizoniera, practic, toata institutia si foloseste aceasta institutie inclusiv pentru santaj politic la adresa presedintelui, ceea ce nu e deloc sanatos intr-o democratie, in care trebuie sa existe un echilibru intre puterile din stat. Si atunci propunem ca, asa cum Parlamentul are intr-adevar dreptul si posiblitatea sa suspende presedintele si sa organizeze un referendum pentru suspendarea presedintelui, (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

