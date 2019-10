Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PLUS, europarlamentarul Dacian Ciolos, este convins ca Dan Barna va castiga alegerile prezidentiale, iar in eventualitatea in care liderul USR nu va ajunge presedinte al Romaniei, atat PLUS, cat si USR vor avea de castigat. "Am venit cu un candidat pentru alegerile prezidentiale care va…

- USR-PLUS își va desemna candidații comuni pentru alegerile locale dupa prezidențiale, a decis alianța, duminica, în cadrul primei ședințe comune a Birourilor Naționale USR și PLUS. Pâna la alegerile prezidențiale, fiecare partid va desemna candidați proprii.„Astazi a…

- Dan Barna a venit la Biroul Electoral Central insotit de liderul PLUS Dacian Ciolos si mai multi membri ai aliantei USR-PLUS, printre care Vlad Voiculescu, Cristian Ghinea si Cristina Pruna. Viorica Dancila si-a depus candidatura pentru alegerile prezidentiale din noiembrie. Liderul…

- "Soluția in care credem sunt alegerile anticipate imediat dupa prezidențiale. Imi asum sa cer actualului parlament un acord politic pentru a agrea realizarea anticipatelor, singurele care ne pot scoate din criza care se anticipeaza", a declarat Dan Barna luni dimineata. Dan Barna le cere partidelor…

- Intrebat cu cine considera ca va vota electoratul PSD daca in turul 2 vor intra Klaus Iohannis și Dan Barna, Rareș Bogdan a raspuns ca Iohannis va intra pe locul 1 in turul 2. "Nu exista electorat PSD sau PMP sau UDMR. Exista romani. Romani care trebuie sa aleaga intre doi candidati din turul 2.…

- ”Sistemul si-a anuntat astazi decizia. Barna, candidat la prezidentiale si Ciolos premier! Totul decurge conform planului trasat. Ca sa ne ia dracu’ pe toti!”, a scris Codrin Stefanescu, duminica, pe Facebook. Liderii Aliantei 2020 USR-PLUS au anuntat oficial candidatura lui Dan Barna la alegerile…

- Liderul USR Dan Barna va candida la alegerile prezidențiale din toamna din partea Alianței 2020 USR-PLUS, potrivit unor surse politice. Liderul PLUS Dacian Cioloș va fi premierul desemnat de Alianța in orice formula politica dupa parlamentare, au declarat sursele politice pentru MEDIAFAX.Surse ...

- USR și-a stabilit candidatul la alegerile prezidențiale: Dan Barna. PLUS nu și-a ales candidat, iși va alege și, potrivit spuselor lui Dacian Cioloș, dupa ce se ia decizia și-n plus, se analizeaza și se stabilește un tandem președinte-premier care intra in cursa pentru alegerile prezidențiale.…