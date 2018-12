Fostul premier Dacian Cioloș considera ca președintele mai are in mana cateva parghii constituționale și legale, dar și legate de simbolistica funcției, pentru a-l opri pe Liviu Dragnea. El a spus ca in acest caz nu ar mai fi vorba de o demonstrație a șefului statului ca e un președinte puternic, ci e o datorie pe care acesta o are: sa fie foarte ferm atat in luarile de poziție publice, dar mai ales prin folosirea tuturor instrumentelor pe care Constituția i le permite.