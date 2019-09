Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul liberal Rares Bogdan i-a cerut premierului Viorica Dancila sa revoce numirea Rovanei Plumb in functia de comisar european, anuntand ca astfel Romania este facuta de rusine.

- Ludovic Orban, presedintele PNL, sustine ca Ursula von der Leyen, presedintele ales al Comisiei Europene, nu a acceptat-o pe Rovana Plumb pentru o functie de comisar european, ci a fost pusa in fata faptului implinit de Guvernul Romaniei. Mai mult, Orban sustine ca von der Leyen i-ar fi cerut premierului…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri ca a avut marti o discutie cu prim-ministrul Viorica Dancila, si ca reprezentantii Uniunii nu vor sustine in Parlament restructurarea Guvernului. "Am avut o discutie cu doamna Dancila si am spus care este pozitia noastra. Foarte limpede, elegant.…

- Viorica Dancila a declarat, intrebata despre posibilitatea ca Ramona Manescu sa fie nominalizata comisar european din partea Romaniei, ca deja a facut propunerile pentru aceasta funcție și nu are nicio informație de la președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca le-ar fi refuzat.„Am…

- Președintele le-a spus ambasadorilor romani, marți, ca va comenta astazi criza guvernamentala in care ne aflam, dar și ca orice soluție va gasi, va fi una constituționala. Potrivit surselor citate de Antena 3, președintele Klaus Iohannis ar urma sa respinga propunerile de miniștri interimari…

- Președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a intalnit, luni, 26 august, la Bruxelles, cu eurodeputații PSD Rovana Post-ul Rovana Plumb, interviu pentru postul de comisar european apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Europarlamentarul Rares Bogdan, prim-vicepresedinte al PNL, anunta ca propunerile inaintate de Guvernul Dancila pentru functia de comisar european din partea Romaniei, Rovana Plumb si Dan Nica, sunt considerate inacceptabile la Bruxelles. Liberalii o someaza pe Viorica Dancila sa se consulte cu Iohannis…

- „Domnul Cioloș sa-și faca o analiza a activitații cand a fost comisar european pe Agricultura și Dezvoltare rurala, sa vada cum a gestionat acest portofoliu și care au fost beneficiile pentru Romania. Și, atunci, o sa le raspund și eu domnului Cioloș și domnului Barna. Cred ca aceste lucruri ne fac…