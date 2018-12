Dan Barna crede ca este mai buna o alianta electorala care sa genereze liste comune, dar dupa inregistrarea partidului lui Ciolos. 'Nu se pune problema ca Dacian Ciolos sa participe pe listele USR. Subiectul de discutie e acela al unei aliante electorale care sa genereze liste comune cu care sa participam la alegeri, asta, evident, depinde de organele decizionale ale celor doua partide. In momentul de fata USR are comitetul politic care a mentinut un mandat de discutii. Asteptam ca si Romania Impreuna sa devina un vehicul politic si vom vedea in momentul acela care va fi cea mai buna optiune…