- Liderul PLUS, ex-premierul Dacian Ciolos, a felicitat-o pe presedinta PAS, Maia Sandu, cu investirea in functia de prim-ministru al Republicii Moldova, asta desi Curtea Constitutionala a declarat nule toate deciziile sedintei Parlamentului din 8 iunie.

- Lidera PAS, Maia Sandu, a fost votata in functia de prim-ministru al Republicii Moldova sambata, 8 iunie, in cadrul unei sedinte a Parlamentului care a fost declarata neconstitutionala de Curtea Constitutionala.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat pe pagina sa de Facebook ca a semnat decretul de numire in functia de prim-ministru a liderei Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu. "In conformitate cu prevederile Constitutiei Republicii Moldova, ca urmare a consultarii…

- Președintele Partidului ȘOR, deputatul Ilan Șor a criticat dur comportamentul mai multor colegi din Parlament de la alte formațiuni politice care în loc sa puna în prim plan interesele Republicii Moldova și ale poporului sau îndeplinesc comenzile politice ale stapânilor și…

- Secretarul de stat in MAE Dan Neculaescu a subliniat, la Consiliul Afaceri Externe (CAE) ce a avut loc luni, la Bruxelles, importanta continuarii in perspectiva a unui angajament vizibil si activ al UE in beneficiul Republicii Moldova si al cetatenilor sai. Potrivit MAE, agenda reuniunii…

- 'Reiteram angajamentul nostru ferm de a nu face aliante', au afirmat Maia Sandu si Andrei Nastase intr-o conferinta de presa, la Chisinau. 'Curtea Constitutionala a respins, in mod arbitrar, contestatiile blocului ACUM si a validat alegerile parlamentare. Sunt obligat sa fac, din nou, aceasta precizare:…