- PNL le solicita președinților celor doua Camere ale Parlamentului sa convoace sesiune parlamentara extraordinara pentru a modifica sau abroga Legea recursului compensatoriu, a anunțat miercuri Ludovic Orban, informeaza Mediafax.„Viața, integritatea fizica și proprietatea privata a fiecarui…

- Viorica Dancila a declarat, marti la Strasbourg, ca recursul compensatoriu a fost initiat de Cabinetul Ciolos, fiind o decizie „neinspirata". Dancila a adaugat ca va discutat cu ministrul Tudorel Toader pentru a analiza efectele acestuia si pentru a lua o decizie in acest sens. „Dupa cum stiti…

- Deputatul PSD Florin Iordache, care a fost ministru al Justitiei in perioada in care Guvernul, pe atunci condus de Sorin Grindeanu, a adoptat si trimis in Parlament proiectul de lege privind recursul compensatoriu, s-a declarat nemultumit de atitudinea lui Tudorel Toader, in acest scandal. El a declarat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost initiat in timpul guvernarii tehnocrate si doar a intrat in vigoare in timpul mandatului sau. "In...