Ciolos: Nu mai putem astepta niciun lucru bun de la majoritatea PSD-ALDE

- Fostul premier Dacian Ciolos a declarat joi ca este nevoie de un proiect "care sa puna fortele politice din Opozitie la lucru impreuna, pentru ca PSD a confiscat total instrumentele institutionale". In opinia acestuia, PSD este incapabil sa revina la o conduita etica si onesta in raport…

- Dacian Cioloș a declarat, marți, in cadrul unei conferințe de presa ca partidul PLUS va depune la Curtea de Apel o cerere de suspendare a oricarui act administrativ care ar putea fi elaborat la nivelul Guvernului in vederea modificarii Codului penal si a Codului de procedura penala si a adoptarii unor…

- Viorica Dancila susține ca dorește o colaborare cu președintele Klaus Iohannis in vederea preluarii și ducerii la bun sfarșit al mandatului președinției Consiliului Uniunii Europene. "Sper sa faca aceasta nominalizare cat mai rapid pentru ca dincolo de lupta puternica, dincolo de interesul…

- Presedintele Klaus Iohannis a acordat un interviu publicatiei austriece Kurier, in care afirma ca este un adversar pentru oricine pune in pericol lupta impotriva coruptiei si statul de drept in Romania si ca, din pacate, actuala majoritate guvernamentala are actiuni in acest sens. Presedintele spune…

- Iata ce a scris Dacian Ciolos pe pagina sa oficiala de Facebook: "1.750 de oameni s-au strans, intr-o seara ploioasa, intr-un București blocat, intr-o țara care crede ca și-a pierdut speranța. 1.750 de oameni care nu și-au pus intrebarea daca cineva trebuie sa le dea altceva decat incredere și certitudinea…

- „Discutam in sedinta un proiect de Ordonanta de urgenta prin care care vom crea cadrul general privind conditiile pe care o societate reglementata de Legea societatiilor nr. 31/1990 trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerata Fond Suveran de Dezvoltare si Investitii. Este nevoie de acest…

- Dacian Cioloș, fost prim-ministru: Romania are nevoie in momentul de fața de un guvern mai credibil decat cel de acum, care sa reprezinte țara la președinția consiliului UE. Și cred ca daca opoziția și parlamentarii resposanbili din Parlamentul Romaniei, daca se gandesc la interesele Romaniei, in…