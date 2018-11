Stiri pe aceeasi tema

- La Strasbourg, dupa votul Parlamentului European pe rezoluția privind Romania, fiind intervievat de mai mulți jurnaliști francezi referitor la cum a votat, eurodeputatul Doru Frunzulica (PSD) a spus urmatoarele:“Am votat impotriva acestei rezoluții, din mai multe motive. Acest document privind…

- Rezolutie europeana pe tema respectarii statului de drept in Romania Violente la protestele din 10 august 2018. Foto: Agerpres Respectarea statului de drept în România va fi astazi obiectul unei rezolutii pe care urmeaza sa o voteze Parlamentul European de la Strasbourg. Potrivit…

- Parlamentului European dezbate și voteaza marți rezoluția privind statul de drept din Romania. Textul semnaleaza ingrijorarea instituției UE referitoare la modificarea legislației penale și judiciare din prisma potențialului de a submina independența sistemului judiciar și lupta anticorupție informeaza…

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache (PSD), a declarat miercuri, despre urmatorul raport MCV si rezolutia Parlamentului European privind justitia din Romania, ca legislatia romaneasca in domeniul justitiei „poate fi un exemplu”, iar criticii ei „sa citeasca mai bine”.

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat marți, in discursul sau privind viitorul Uniunii rostit in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, ca unitatea intre statele membre este esențiala pentru viitorul acestui proiect și ca in niciun caz nu se pot repune in discutie principiile fundamentale pe…

- Austria diminueaza alocatiile copiilor imigrantilor. Aceasta inseamna ca un copil care are parintii plecati la munca in Austria, iar el a ramas in Romania, de exemplu, va primi alocatia la cotele practicate in Romania si nu la cele din Austria, ca pana acum. Austria le reduce ajutoarele sociale…

- Prim ministrul Viorica Dancila a avut o intervenție de 2 minute in care a facut public punctul de vedere al Guvernului Romaniei, timp considerat insuficient de mulți analiști. Ministrul Teodorovici a dezvaluit ce ar fi spus el daca ar fi putut continua discursul premierului dn Parlamentul European:…

- Viorica Dancila a fost extrem de aspru criticata in Parlamentul European de reprezentantul grupului partidului Popular European. Eurodeputatul spaniol Esteban Gonzalez Pons a vorbit despre ”reacția extrema” a Guvernului roman la manifestația diasporei din 10 august și i-a cerut Vioricai Dancila sa asculte…