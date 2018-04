Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat duminica seara ca pe site-ul viitorului partid "Miscarea Romania Impreuna" s-au inscris in jur de 30.000 de persoane, dintre acestea 17.000 exprimandu-si dorinta de a deveni membri ai noii formatiuni politice. "Am inteles astazi, acum, dupa-masa, de la colegi,…

- Fostul ministru pentru Dialog social in guvernul condus de Dacian Ciolos, Violeta Alexandru, a anuntat, sambata, ca va inceta colaborarea cu "echipa Ciolos", dupa anuntul fostului premier privind infiintarea partidului "Miscarea Romania Impreuna". Ea a afirmat ca "orice noua constructie politica neclarificata…

- Presedintele USR, Dan Barna, apreciaza, pe pagina sa de Facebook, ca drumul lui Dacian Ciolos, al lui Vlad Voiculescu si al membrilor RO100 "este comun cu al USR". "Singura sansa de politica decenta in Romania sunt oamenii valorosi", spune Barna. El aminteste ca vineri membrii RO100 au depus actele…

- Dupa congresul Partidului Social Democrat, viața politica din Romania pare sa fii prins din nou avant. PSD a decis sa desfașoare un ultim atac frontal asupra Justiției ceea ce ne da speranța ca intr-un fel sau altul, povestea se va sfarși odata. USR a inceput campania de strangere de semnaturi impotriva…

- "Orice noua constructie politica neclarificata doctrinar confuzeaza electoratul, un electorat sufocat de modelul populist promovat de PSD-ALDE, canibalizeaza opozitia de astazi, mai ales USR. Voturile se vor risipi. Platim un pret prea mare in conditiile in care, oricum, la un moment dat, opozitia…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, vineri, noul partid, denumit Miscarea Romania Impreuna. Acesta a anuntat ca a depus documentele de infiintare la Tribunalul Bucuresti. Printre membrii fondatori se numara Dragos Pislaru, Vlad Voiculescu si Liviu Iolu.

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu, unul dintre fondatorii partidului Mișcarea Romania Impreuna, a anunțat ca intenționeaza sa candideze la alegerile pentru Primaria Capitalei din 2020. Anunțul a venit in ziua in care Dacian Cioloș a anunțat lansarea partidului din care face parte și Voiculescu.…

- Vlad Voiculescu va candida la alegerile locale din 2020. Fostul ministru al Sanatații a facut anunțul vineri dimineața, in cadrul unei emisiuni radio. „Da, in momentul asta m-am enervat suficient. O sa fac tot ce tine de mine”, a spus Vlad Voiculescu, vineri, in emisiunea „Morning Glory” a lui Razvan…

- Cristian Lungu îi da din nou o lectie lui Rares Rusu precizând înca o data ca acesta a fost exlus din partid cu majoritate de voturi înca de anul trecut, deci nu avea cum sa plece singur. Mai mult, spune Lungu, pe lista amintita de Rusu figureaza persoane care de fapt…

- Dacian Ciolos, fostul premier al Romaniei, a anuntat miercuri, la Cluj, ca in cel mult doua saptamani va fi depus dosarul de inscriere a unui partid politic, cu care va participa la alegerile europarlamentare de anul viitor, scrie Digi24. 0 0 0 0 0 0

- El n-a spus numele viitorului partid, însa a precizat ca Platforma România 100 va ramâne în continuare o miscare civica. "Am început cu Platforma România 100 ca o miscare civica, vom continua cu o miscare politica. În urmatoarele zile, o saptamâna,…

- Un nou partid politic va aparea in Romania in urmatoarele zile, a anuntat, miercuri, la Cluj-Napoca, Dacian Ciolos. Prezent la o dezbatere publica, fostul premier a sustinut ca in cel mult doua saptamani vor fi depuse actele de infiintare a noii formatiuni politice care are la baza Platforma Romania…

- 1 de 4 Sase persoane s-au adunat, joi seara, 22 februarie, in centrul orasului Targu-Neamt, mai exact in Parcul „Ion Creanga”. Acestia au protestat pasnic impotriva deciziei Ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a o revoca din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Unii dintre ei, vizibil deranjati…

- "Prin propunerea de revocare a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, ministrul Justiției dovedește inca o data ca este doar un instrument servil al subordonarii politice a sistemului judiciar. Conform legii, propunerea de revocare se face in urmatoarele…

- Un fost ministru al Guvernului tehnocrat a dezvaluit ca Platforma Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Cioloș, se va transforma in partid politic cu acte in regula in aceasta vara.Anunțul a fost facut la Realitatea TV de Dragoș Pislaru, membru al Platformei Romania 100, lansata de…

- Ludovic Orban susține ca a avut discuții cu Dacian Cioloș, dar nu a precizat natura acestora. Intrebat despre o posibila inscriere in PNL a lui Dacian Ciloloș, Ludovic Orban a dat un raspuns clar. El i-a transmis lui Cioloș sa nu uite ca datorita PNL fostul premier a dobandit pozițiile publice.…

- "Un an și unsprezece zile de guvernare PSD-ALDE: doi premieri au fost maziliți in batalii de partid, doua guverne au fost decapitate de ambiții politice meschine. Nu cred ca exista precedent in Romania ca un partid cu o majoritate confortabila in Parlament sa-și decapiteze doua guverne intr-un…