Stiri pe aceeasi tema

- Liderul +PLUS, Dacian Cioloș, susține ca in cazul in care partidul va considera util, el va candida la prezidențiale, dar și la alte alegeri din urmatorii doi ani. De asemenea, Cioloș a explicat ca este in negocieri avansate cu USR pentru o candidatura comuna la europarlamentare.Citește și: Dupa…

- Fostul premier Dacian Ciolos, fondator al PLUS, a vorbit, la Adevarul Live, despre candidatura la europarlamentare, despre negocierile cu USR, dar si despre o posibila candidatura la prezidentiale. „Daca partidul ma va considera util pentru prezidentiale, o voi face“, anunta Ciolos.

- Fostul premier Dacian Ciolos, fondator al PLUS, vorbeste, de la ora 12.00, la Adevarul Live, despre candidatura la europarlamentare, despre alegeri, precum si despre efectele guvernarii PSD-ALDE.

- Fondatorul partidului PLUS, Dacian Cioloș, și-a luat fanii prin surprindere dupa ce a anunțat, sambata dimineața, ca va candida la alegerile europarlamentare.Fostul premier a facut anunțul prin intermediul unei postari pe pagina sa de Facebook, iar acesta a explicat ca decizia sa de a candida a fost…

- "Începem anul 2019, un an cu foarte multe provocari. Începem practic direct cu presedintia Consiliului UE, chiar saptamâna viitoare vom avea vizita CE, pentru a începe în forta aceasta presedintie. Sunt convins ca vom face fata bine. Avem deja în luna mai…

- ''Intenționez sa ajungem intr-un timp rezonabil și eu și domnul Tariceanu la concluzia ca trebuie sa fie un candidat unic. Dupa acel moment, vom stabili cine are mai mare șanse.'', a spus Liviu Dragnea. ''Vreți sa fie un candidat unic..'', a adaugat Mihai Gadea. ''Da. Și nu resping…

- Calin Popescu Tariceanu va fi candidatul pe care PSD si ALDE il vor sustine la alegerile prezidentiale din 2019, potrivit Romania TV. Chiar daca decizia nu a fost anuntata oficial, sursele politice citate de Romania TV sustin ca acest lucru a fost deja stabilit. Aceleasi surse sustin ca in cazul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la o intalnire informala cu jurnalistii, ca are prima sansa la alegerile prezidentiale iar o candidatura a fostului premier Dacian Ciolos nu-i va crea probleme. Citește și: ALERTA - CCR il FORȚEAZA pe Iohannis sa semneze ordinele de numire ale…