Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PLUS Dacian Ciolos afirma ca Alianța din care face parte poate intra „maine” la guvernare, dar pe proiecte politice, nu „pe carpeli și ințelegeri pe termen scurt”. „Ar fi oportunism sa intram intr-o guvernare care nu are niciun fel de susținere”, il completeaza Dan Barna, conform Mediafax.Citește…

- Liderul USR, Dan Barna, a fost admonestat la o dezbatere la Iași sa nu foloseasca expresii legate de ficat, dupa ce a spus ca va face tot ce depinde de ficatul sau ca România sa devina civilizata. Un barbat din public i-a spus lui Barna ca sugereaza „un sac de box pregatit sa încaseze”,…

- Alianta USR-PLUS este gata sa conduca si sa guverneze Romania cu oameni cinstiti, a declarat europarlamentarul Dacian Ciolos, vineri, la Biroul Electoral Central, unde presedintele USR, Dan Barna, si-a depus candidatura pentru Presedintie. "Avem aici semnaturile care o sa-l duca pe Dan Barna spre Cotroceni,…

- "Soluția in care credem sunt alegerile anticipate imediat dupa prezidențiale. Imi asum sa cer actualului parlament un acord politic pentru a agrea realizarea anticipatelor, singurele care ne pot scoate din criza care se anticipeaza", a declarat Dan Barna luni dimineata. Dan Barna le cere partidelor…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a afirmat luni despre destramarea aliantei PSD-ALDE ca „miracolul se destrama”. Acesta a adaugat apoi ca a avut mai multe discutii cu membri din PNL si ca dezbaterile pentru o posibila viitoare guvernare vor avea loc abia dupa ce Guvernul va cadea. De asemenea, Ciolos a…

- Alianta USR PLUS este gata sa intre la guvernare, dar cu legitimitate in Parlament, care sa permita aplicarea unui program de restructurare, a declarat, miercuri, liderul PLUS, Dacian Ciolos."Colegii de la USR au declarat public ca vor sustine motiunea de cenzura si spunem lucrul acesta de…

- ”Foarte urat gest de la PNL și de la Presedinte sa profite de ziua de 10 August sa iși lanseze formal campania electorala. Eu nu știu ca 10 August sa fie deținut de vreun partid. Nu prea au fost sefi de la PNL sa iși ia gaze cu noi data trecuta. Stiu doar ca au achiziționat dupa cațiva ca sa para…

- Procedura interna, stabilita in 13 iulie in cadrul ședinței Consiliului Național PLUS, de desemnare a candidatului atat la președinție, cat și la Primaria Capitalei a fost incalcata. Dacian Cioloș și Dan Barna sunt acuzați ca au luat decizia, previzibila de altfel, de a-și imparți pozițiile, de candidat…