Ciolos le cere oamenilor cinstiti sa se implice: Altfel cei pentru care anticoruptia e statul paralel vor face lege din smecherie

- Fostul premier Dacian Ciolos scrie pe pagina sa de Facebook ca, daca oamenii cinstiti nu se vor implica acolo unde se fac regulile, de la consilii locale pana la Parlament si Guvern, cei pentru care lupta impotriva coruptiei inseamna "stat paralel" vor face din "smecherie" lege pe bune, scrie New.ro.

- Apple si alte companii americane din industria tehnologiei ar putea repatria in Statele Unite, in 2018, pana la 400 de miliarde de dolari, in urma modificarilor in legislatia fiscala adoptate la sfarsitul anului trecut, potrivit estimarilor firmei de cercetare a pietei GBH Insights, relateaza CNBC.…

- Cursa catre o retea 5G functionala continua, iar unul dintre marii operatori telecom ar putea avea una functionala chiar anul acesta. Recent, noi progrese au fost facute in domeniul retelelor 5G, astfel ca standardele NR au fost aprobate. Membrii 3GPP - 3rd Generation Partnership Project au…

- Wolfgang Schaeuble (CDU), fostul ministru de Finante al Angelei Merkel, le-a cerut, sambata, conservatorilor si social-democratilor sa formeze rapid un nou guvern, precizand ca ia in calcul varianta unui guvern minoritar daca nu se va ajunge la o intelegere. Un acord intre Uniunea Crestin-Democrata…

- Aproape jumatate dintre germani cred ca Angela Merkel ar trebui sa demisioneze inainte de viitoarele alegeri, programate in 2021. O ancheta YouGov, publicata miercuri de DPA, arata ca 47% dintre persoanele chestionate vor ca Merkel sa demisioneze inainte de incheierea mandatului, in timp ce…

- Senatorii au decis, miercuri, sa amane dezbaterea proiectului de lege privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii pentru a putea participa la sedinta plenului reunit. La sedinta comuna din Parlament este dezbatut bugetul pentru anul 2018. Senatul a decis…

- Ministrul Turismului Mircea Dobre revine si anunta ca are bugetate tichete de vacanta pentru toti angajatii din sistemul bugetar, dupa data de 1 ianuarie. In urma cu doar cateva zile, Dobre declarase ca pana in aprilie "toti cetatenii" vor primi aceste tichete. Intre timp, lucrurile par sa se fi lamurit.…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian a comentat joi, dupa ce bugetul SRI pe 2018 a fost majorat cu peste 13%, ca ar trebui "demontata zvonistica" potrivit careia politicienii dau bani in exces Serviciului "ca sa-si negocieze linistea". Comisiile din Parlament au aprobat joi, fara niciun vot impotriva,…

- Ministrul Ilan Laufer ii raspunde ambasadorului Canadei in Romania, Kevin Hamilton, dupa ce acesta si-a exprimat ingrijorarea privind reforma in Justitie si pachetul de legi care se dezbate in Parlament. Ministrul pentru Mediul de Afaceri a scris pe pagina personala de Facebook ca "sunt si…

- Zi de foc miercuri, 13 decembrie, in Camera Deputatilor. In timp ce atentia intregii tari este atintita asupra regelui Mihai, care in aceasta dimineata s-a intors pentru ultima data in Romania, majoritatea PSD-ALDE baga la foc automat la vot proiecte controversate. Puterea a reusit deja sa…

- Fostul presedinte georgian, Miahil Saakasvili, a fost arestat vineri la Kiev, capitala Ucrainei, dupa ce marti scapase de politistii care venisera sa-l aresteze, scrie BBC. Arestarea, care a fost anuntata mai intai pe pagina sa de Facebook, a fost confirmata de procurorul general al Ucrainei.…

- Noi proteste sunt anuntate miercuri seara, dupa ce coalitia PSD-ALDE a fortat votul pe legea 303 privind Statutul magistratilor, prima din pachetul privind Legile Justitiei. Astfel, incepand cu ora 17:00 romanii sunt astepati in fata Parlamentului, dar si la Monumentul Memorandistilor…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, dupa intalnirea cu ministrul Sanatatii si cu responsabilii privind aprovizionarea cu medicamente, ca "de astazi nu mai este loc de nicio explicatie pentru un deces intr-un spital cauzat de lipsa unui medicament, iar partea cea mai blanda este plecarea acasa,…

- Cei care vor sa ii aduca un ultim omagiu regelui Mihai trebuie sa respecte niste reguli de eticheta cand merg la Palatul Regal din Bucuresti, unde va fi depus sicriul saptamana viitoare. Astfel, toti cei care vor sa ii spuna ramas bun regelui trebuie sa fie imbracati in tinuta corespunzatoare,…

- Ministerul Economiei vrea verificarea mai buna a provenientei apelor imbuteliate, in conditiile in care la raft exista si produse despre care nu se stie nimic. Ministerul Economiei urmareste, prin revizuirea legii apelor minerale, sa verifice mai bine provenienta apelor imbuteliate, in conditiile…

- Indicele ROBOR la 3 luni a crescut, luni, pana la nivelul de 2,21%, cel mai mare din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele…

- Fondul Monetar International (FMI) l-a numit pe sud-coreeanul Jaewoo Lee (foto) in functia de sef al misiunii FMI pentru Romania si Bulgaria. "Sunt foarte incantat sa anunt ca Jaewoo Lee a fost desemnat noul sef al misiunii FMI pentru Romania si Bulgaria, din 7 decembrie 2017. Dl. Lee il inlocuieste…

- Presedintii Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, pregatesc un text comun, ca reactie la comunicatul Departamentului de Stat al SUA, au precizat, marti, surse politice. Potrivit surselor citate, Dragnea si Tariceanu lucreaza la un text pe care sa-l semneze…

- Premierul Mihai Tudose nu se simte vizat de proteste, el declarandu-le jurnalistilor, luni, la Parlament, ca Legile Justitiei, precum si Codul Fiscal sunt in Parlament. "Legile Justitiei sunt in Parlament, deci nu raspund eu ca si Guvern. In ceea ce priveste modificarile din Codul Fiscal,…

- Fostul premier Dacian Ciolos a participat la protestul de la Bucuresti si a declarat ca se afla in strada pentru a apara Legile Justitiei de asaltul PSD-ALDE. "Noi ne razboim pe legile justitiei, sunt cativa lideri politici care au probleme cu justitia si vad ca sunt gata sa faca orice pentru…

- Sistemul sanitar din Romania este caracterizat prin finantare scazuta si utilizare ineficienta a resurselor publice, sunt principalele concluzii privind Romania continute in Raportul Starea sanatatii in UE 2017. Studiul este realizat o data la doi ani, de catre OCDE si Observatorul european…

- Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) a dat publicitatii, vineri, o "Scrisoare de pozitie" cu privire la propunerile legislative de modificare a Codului Fiscal, implementarea mecanismului de plata defalcata a TVA, precum si consolidarea fiscala, mediul de afaceri transmitand, din nou, ingrijorarile…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat joi, la finalul dezbaterilor asupra motiunii de cenzura, ca nu intelege conceptul de stat paralel si ca el isi vede de Guvern si de statul de care trebuie sa se ocupe. "Nu inteleg conceptul, sincer. (...) Eu imi vad de Guvern. Avem un stat de care trebuie…

- Fostul jucator de tenis Ion Tiriac a anuntat ca va da in judecata Banca Nationala a Romaniei. Tiriac a luat aceasta decizie deoarece nu a primit niciun raspuns la petitia depusa la Guvern in luna octombrie, cu privire la situatia Arenelor de tenis din Cotroceni. "Cele 30 de zile…

- Marile confederatii sindicale, BNS si Cartel Alfa, au decis sa isi uneasca eforturile si sa organizeze o ampla manifestatie de protest, marti, 12 decembrie, in Bucuresti. "Avand in vedere ca actiunile derulate de confederatie pe parcursul acestei luni, in mai multe orase ale tarii, au fost…

- Senatorul PSD, Ioan Vulpescu, a propus un amendament la proiectul de lege privind OUG de modificare a Codului Fiscal, prin care contribuabilii care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala sa nu datoreze contributii pentru asigurarile sociale, cat timp sunt si salariati.…

- Moneda nationala s-a apreciat usor miercuri fata de principalele valute, dupa ce marti euro a atins un nou maxim istoric. Intre timp, in Parlament sunt dezbatute amendamentele la ordonanta revolutiei fiscale. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs in scadere cu 0,12% pentru euro, pana…

- ANAF a trimis catre 200.000 de romani instiintari de plata, prin care sunt somati sa isi achite contributia la sanatate pentru anul 2012. Graba Fiscului se justifica prin faptul ca de la 1 ianuarie 2018 aceste datorii se prescriu. Totusi, multi dintre cei care au primit astfel de…

- Liderii PSD s-au reunit vineri la Baile Herculane intr-o sedinta a Comitetului Executiv in care a fost votata in unanimitate o rezolutie impotriva "statului paralel si ilegitim" care, sustin ei, vrea sa distruga partid facand dosare si punand bete in roate guvernarii. Rezolutia citita de secretarul…

- O noua zi, o noua "bomba" descoperita in ordonanta de urgenta care modifica Codul Fiscal. Din ce reiese in acest moment din textul actului normativ care va incepe sa-si produca efectele incepand cu 1 ianuarie 2018, se pare ca revine obligativitatea platii contributiei la sanatate pentru dobanzi, dividende…

- La doua luni dupa ce noua generatie Dacia Duster a fost prezentata oficial, Renault a dezvaluit si Duster-ul care va fi vandut sub sigla producatorului francez. Cele doua modele, extrem de asemanatoare, dar nu identice, nu vor concura pe aceleasi piete, anunta publicatia franceza L'Argus.…

- Mitingul organizat marti dupa-amiaza la Mioveni s-a incheiat fara incidente dupa doua ore si jumatate, iar sindicalistii de la Dacia spun ca vor continua actiunile de protest daca Guvernul va adopta totusi modificarile din domeniul fiscal. Potrivit liderilor sindicali, la mitingul de la Mioveni…

- Mita in domeniul Sanatatii ajunge la 20%, in IT la 10% si in infrastructura intre 2% si 5%, sustine procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Potrivit acesteia, spaga se cere companiilor in numerar si reprezinta un anumit procent din valoarea contractului pe…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, a explicat ce se va schimba odata cu trecerea contributiilor in sarcina angajatilor. Astfel, taxa de solidaritate cu care a bulversat pe toata lumea cand a anuntat-o in cadrul unei emisiuni televizate se va numi de fapt contributie asiguratoare de munca si…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a anuntat, joi, ca firmele care au o cifra de afaceri de sub un milion de euro vor plati un impozit de 1% pe cifra de afaceri. "Pentru 450.000 de firme care au o cifra de afaceri de sub un milion de euro se va institui un impozit de doar 1% pe cifra de afaceri…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat joi, la Parlament, ca salariile personalului medical nu vor scadea, ci se vor majora. "Salariile nu scad. Din contra, salariile cresc. Exista insa anumite voci care sustin ca din cauza faptului ca nu se vor acorda sporurile la cuantumul maxim,…

- Guvernul turc a aprobat o noua prelungire a starii de urgenta introduse dupa tentativa de puci din 15 iulie 2016, a anuntat purtatorul de cuvant al cabinetului, Bekir Bozdag. Potrivit purtatorului de cuvant, decizia are drept scop lupta impotriva terorismului si apararea "democratiei, statului…

- Partidul Popular din Austria, condus de tanarul Sebastian Kurz, s-a clasat pe primul loc in alegerile generale care au avut loc duminica, cu 31% din optiunile de vot, dupa ce asustinut un program anti-imigratie si de dreapta. La 31 de ani, Kurz este pe cale sa devina cancelar si, astfel, cel…

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel are cel mai scazut sprijin in ultimii sase ani, potrivit unui sondaj publicat duminica. In cadrul sondajului, efectuat de institutul de cercetare Emnid, au fost intervievate aproximativ 2.000 de persoane, intre 5 si 11 octombrie, legat…

- Coreea de Nord s-a aflat in spatele atacului ransomware cu virusul WannaCry din luna mai, care a afectat 200.000 de calculatoare din intreaga lume, a anuntat sambata presedintele Microsoft, Brad Smith. Expertii in securitate cred ca regimul de la Phenian a furat tehnologia necesara pentru…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat vineri, dupa sedinta Consiliului Executiv al PSD unde au fost stabilite propunerile pentru completarea Guvernului dupa demisiile lui Sevil Shhaideh, Razvan Cuc si Rovana Plumb, ca renunta la obligativitatea Split TVA pentru toate companiile. Tudose a spus ca…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat joi impotriva unei apropieri intre Romania si Grupul de la Visegrad, asa cum au anuntat ministrului roman al Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu, precum si alti lideri politici. "Nu avem aceleasi pareri,…

- Procurorii DNA au stat, noaptea trecuta, pana la ora 03:00 la sediul Consiliului Judetean (CJ) Teleorman pentru a ridica documente. "Procedura s-a incheiat la ora 03:00 in aceasta dimineata. Au mai cedat angajati din cei 30 ramasi initial. Pana la final au ramas zece. Acum, avem noi sarcina…

- Fostul sef al CJ Teleorman, Adrian Gadea, in prezent secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii, este audiat la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, miercuri dimineata. Potrivit primelor informatii, acesta urmeaza sa fie audiat in dosarul Belina. "Nu stiu de ce am fost chemat.…

- Allview X4 Soul Infinity a fost promovat picatura cu picatura inainte de lansare. Acum e oficial si, pe alocuri, inca nu se ridica la inaltimea promisiunilor. Telefonul vine in doua versiuni, apoi mai vine in patru versiuni. Sa clarific: exista versiunea simpla si Plus. X4 Soul Infinity Plus…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, va merge in cateva zile la Washington D.C., unde va participa la reuniunea anuala a Grupului Bancii Mondiale si a Fondului Monetar International (FMI). Evenimentul va avea loc in perioada 11 - 16 octombrie 2017, si se va discuta despre strategia fiscal-bugetara…

- La putin timp dupa ce presedintele PSD Liviu Dragnea a spus, luni, ca liderul ALDE i-a spus ca va sesiza CCR in legatura cu ancheta din Dosarul Belina, Calin Popescu Tariceanu a sustinut ca nu este sigur ca va proceda in acest fel. "Nu am luat o astfel de hotarare, dar pot sa va spun ca am…

- Moneda europeana creste usor la inceput de saptamana, la fel ca lira sterlina. In schimb, dolarul si francul elvetian inregistreaza o scadere. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs valutar de 4.5780 lei pentru un euro, in crestere cu 0,01%. Dolarul insa s-a depreciat cu 0,30%…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a spus luni ca, cel mai probabil, se va decide ca Inspectia Judiciara sa nu fie nici la CSM, nici la Ministerul Justitiei, ci sa functioneze ca o institutie autonoma. "Eu v-am spus de la inceput, din august, ca trebuie sa abordam cu mai mult calm si asezare aceste…