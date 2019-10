Presedintele PLUS, fostul premier Dacian Ciolos, a declarat vineri ca Alianta USR PLUS este gata sa conduca tara "de maine daca e nevoie". "Noi suntem gata - Alianta USR PLUS - sa ne asumam guvernarea de maine, daca e nevoie. Si vreau sa fie foarte clar lucrul acesta. Ne asumam sa conducem aceasta tara de maine daca e nevoie, dar pentru asta avem nevoie de dumneavoastra de toti si trebuie sa va aducem pe dumneavoastra pe toti la urne ca sa spuneti tarii acesteia in ce directie sa o ia. De asta am spus ca avem nevoie in primul rand de alegeri anticipate", a spus Dacian Ciolos, de pe scena, la mitingul…