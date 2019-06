Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca ar dori sa se ajunga la un acord in timpul summitului extraordinar de la Bruxelles, duminica, asupra nominalizarilor pentru principalele functii la conducerea Uniunii Europene (UE), pentru a evita "un ciclu de disfunctionalitate institutionala",…

- "Noi mergem in PE sa aducem Europa in Romania si mergem acolo ca sa militam pentru un echilibru intre estul si vestul Europei in ceea ce priveste politicile Uniunii Europene. Multa vreme, a fost un dezechilibru, si noi credem ca Europa poate fi echilibrata cand si esticii au un cuvant de spus. De…

- Cristian Ghinea, ales europarlamentar din partea USR, precizeaza ca a renuntat la mandatul de deputat in Parlamentul de la Bucuresti depunandu-si demisia inca de saptamana trecuta, insa conducerea Camerei Deputatilor i-a ignorat-o, el explicand astfel de ce nu a mai putut vota la motiunea de cenzura…

- Noul presedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, va efectua prima deplasare in strainatate la Bruxelles, unde se va intalni cu oficiali din cadrul Uniunii Europene si Aliantei Nord-Atlantice, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro potrivit mediafax.Volodimir Zelenski va vizita saptamana…

- Presedintele Klaus Iohannis participa la summitul Partidului Popular European (PPE), precum si la reuniunea informala a Consiliului European, ce va avea loc marti, la Bruxelles. Potrivit agendei oficiale, seful statului va participa de la ora 14:00 (ora Romaniei) la summitul PPE si de la ora 19:00 (ora…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a transmis, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bistrita, un avertisment celor de la JASPERS, consultantii tehnici ai Uniunii Europene in Romania, care, in opinia lui, ingreuneaza semnarea proiectelor de finantare pentru marea infrastructura.…

- Pe europeni îi încearca sentiment de neputința în fața dorinței lui Donald Trump de a rasturna guvernul din Iran, deoarece nu au nici o influența asupra președintelui SUA și nu sunt considerați parteneri de încredere la Teheran, din cauza incapacitații lor de a compensa consecințele…

- ''Deocamdata nu exista niciun fel de informație cum ca ar fi fost anulata. Daca se anuleaza, asta inseamna ca nu se mai disputa nimic in timpul acestui mandat al Parlamentului European. Eu știu ca pe noi ne intereseaza foarte mult doamna Kovesi pentru ca este subiectul fierbinte și plin de emoție…