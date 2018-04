Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos a declarat, la RFI, ca va candida la alegerile europarlamentare din 2019, dar, in acelasi timp, isi doreste ca partidul sau sa creasca, astfel incat sa castige alegerile si sa poata forma Guvernul in 2020.

- Fostul premier Dacian Cioloș a anunțat ca iși dorește sa candideze la alegerile europarlamentare din 2019. El a facut acest anunț la doar cateva zile dupa ce a anunțat inființarea partidului “Mișcarea Romania Impreuna”. Fostul premier a fost intrebat la RFI daca va candida personal la alegerile europarlamentare…

- Totodata, chestionat la ce familie politica va adera, daca partidul sau va intra in Parlamentul European, Ciolos a precizat: "Nu ne-am pus aceasta problema, pentru ca nu consideram ca asta este prioritatea acum (...) Directia o vor stabili cei care vor veni in partid". Fostul premier Dacian Ciolos a…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat marti ca isi doreste sa candideze la alegerile europarlamentare din 2019. Intrebat la RFI daca va candida personal la alegerile europarlamentare de anul viitor, Ciolos a raspuns: "Lucrurile astea o sa le discutam in partid, dupa ce partidul va fi infiintat, dar…

- „Lucrurile astea o sa le discutam in partid, dupa ce partidul va fi infiintat, dar personal, da, imi doresc acest lucru. Am tot fost acuzat in ultima vreme ca nu mi-am asumat pana acum niciodata o candidatura si in conditiile acestea, am spus ca daca intru in politica, voi candida la primele alegeri,…

- Presedintele USR, Dan Barna, afirma ca ”singura sansa de politica decenta in Romania sunt oamenii valorosi” si vorbeste despre ”implicare, asumare si colaborare”. El apreciaza ca ”drumul lui Dacian Ciolos, al lui Vlad Voiculescu si al celorlalti colegi din RO100 este comun cu al USR”, asteptandu-se…

- Președintele USR, Dan Barna, scrie sambata, pe pagina sa de Facebook, ca "Singura șansa de politica decenta in Romania sunt oamenii valoroși" și le ureaza succes "prietenilor noștri din RO100, care au depus ieri actele pentru inființarea unui nou partid politic". Dan Barna adauga ca "In continuare cred…

- Violeta Alexandru, fost ministru al Consultarii Publice și Dialogului Social în Guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș, scrie sâmbata, pe pagina sa de Facebook, ca a cerut asociației România 100 sa înlature fotografia sa de pe

- Vlad Voiculescu va candida la alegerile locale din 2020. Fostul ministru al Sanatații a facut anunțul vineri dimineața, in cadrul unei emisiuni radio. „Da, in momentul asta m-am enervat suficient. O sa fac tot ce tine de mine”, a spus Vlad Voiculescu, vineri, in emisiunea „Morning Glory” a lui Razvan…

- Fostul premier Dacian Cioloș a anunțat in aceasta saptamana ca in maxim doua saptamani va depune actele necesare pentru inscrierea unui nou partid politic, care va participa la alegerile europarlamentare. Senatorul liberal de Timiș Alina Gorghiu apreciaza decizia fostul prim-ministru,…

- Dacian Ciolos, fostul premier al Romaniei, a anuntat miercuri, la Cluj, ca in cel mult doua saptamani va fi depus dosarul de inscriere a unui partid politic, cu care va participa la alegerile europarlamentare de anul viitor, scrie Digi24. 0 0 0 0 0 0

- "In PSD? Nici vorba. Ar fi chiar culmea. Eu am inteles ca in alta parte s-a implicat", a declarat Dragnea, la iesirea de la instanta suprema, intrebat de jurnalisti despre implicarea Cambridge Analytica in campania electorala a PSD din 2016. Un consultant britanic, Rupert Wolfe Murray,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, intrebat fiind daca PSD a beneficiat de serviciile firmei Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook, ca nu este vorba despre PSD, ci a inteles ca in alta parte. "Nici vorba la PSD. Nici vorba. Asta…

- Dacian Ciolos isi anunta revenirea in politica. Asa cum a declarat inca de acum cateva luni, acesta a pus bazele Platformei 100, o alternativa pentru cei ce sunt dezamagiti de actuala clasa politica din Romania. Fostul premier tehnocrat, poate unul dintre cei mai apreciati premieri de catre romani,…

- Facebook a anuntat ca suspenda activitatea de pe reteaua de socializare a firmei Cambridge Analytica, acuzata ca a cules informatii private de la peste 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare. Compania se ocupa cu operatiuni psihologice prin analize de date si este cunoscuta ca avand…

- Eckstein critica dur asocierea UDMR cu PSD-ALDE Fostul parlamentar de Cluj al UDMR, Eckstein Kovacs Peter, a criticat, in termeni duri, actuala politica a conducerii UDMR in relatia cu coalitia guvernamentala PSD-ALDE. Fostul parlamentar de Cluj Eckstein Kovacs Peter a postat duminica pe Facebook…

- Gestul ziariștilor vine ca urmare a atacurilor fara precedent la adresa libertații presei din Romania și a limbajului suburban folosit de edilul-șef al Timișoarei in relația cu ziariștii. Jurnaliștii ii solicita primarului sa vina cu nume și cu dovezi atunci cand acuza „o anumita parte a…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), deputatul Dan Barna, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa ca nu va candida pentru un post de europarlamentar la alegerile de anul viitor. "Ce va pot spune acum cu certitudine este faptul ca nu voi candida la europarlamentare. Consider…

- Ionuț Lupescu a reacționat pe contul sau de Facebook referitor la contestația facuta de FRF la dispoziția MTS. Vezi aici DETALII! Referitor la decizia instanței de astazi, fața de contestația FRF la dispozițiile MTS, oricare va fi decizia, aceasta nu este definitiva, daca MTS va face recurs. In orice…

- 'Ce va pot spune acum cu certitudine este faptul ca nu voi candida la europarlamentare. Consider ca nu ar fi nici moral, nici corect, sa candidez la europarlamentare, in situatia in care membrii USR din Romania mi-au acordat votul de incredere pentru a fi presedintele partidului si a trage alaturi…

- Procurorii DNA au descins la sediul PSD Prahova, de unde au cerut mai multe documente. Potrivit primelor informatii, documentele ar avea legatura cu alegerile europarlamentare din 2014. Mai mult decat atat, surse au declarat pentru Romania TV ca persoana vizata ar fi sotia fostului premier Victor Ponta,…

- Anuntate recent pe piata din Romania, castile premium Plantronics Voyager 6200 UC tintesc in primul rand clientii din mediul de business, dar pot fi folosite fara probleme si in scopuri personale, de catre pasionatii de miscare sau iubitorii...

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a scris, miercuri, pe Facebook, din nou despre opțiunea lberalilor pentru alegerile prezidențiale viitoare. El este Klaus Iohannis. USR se mai gandește, iar o varianta ar fi Dacian Cioloș. Gorghiu crede ca o faramițare a opțiunilor dreptei face jocul PSD. „Vad ca USR reia…

- USR a anunțat prin vocea președintelui Dan Barna, ca formațiunea va avea propriul candidat la alegerile prezidențiale. Senatorul PNL Alina Gorghiu le-a transmis, insa, ca este bine ca dreapta sa aiba un singur candidat, pe presedintele Klaus Iohannis, pentru ca șansele sa fie cat mai mari, in contextul…

- Vasile Dincu, fostul ministru al Dezvoltarii in perioada noiembrie 2015 - ianuarie 2017, spune ca a incercat un experiment pe pagina sa de Facebook, cand le-a cerut oamenilor sa doneze cate un euro pentru ca Romania sa devina sponsorul Simonei Halep, dupa desparțirea de Adidas. Fostul ministru și europarlamentar…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, va efectua in viitorul apropiat o vizita in Romania, a anuntat marti ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. "Sunt bucuros sa va informez asupra faptului ca Michel Barnier va efectua in viitorul apropiat o vizita…

- Coordonatorii județeni din toata țara ai PES activists Romania, structura a Partidului Social Democrat responsabila de afacerile europene, s-au reunit la Brașov, in cadrul Adunarii Generale, pentru a discuta despre agenda organizației in anul 2018. „PES activists Romania este despre valori, idealuri,…

- Coordonatorii județeni din toata țara ai PES activists Romania, structura a Partidului Social Democrat responsabila de afacerile europene, s-au reunit la Brașov, in cadrul Adunarii Generale, pentru a discuta despre agenda organizației in anul 2018. „Partidul Social Democrat este singurul partid din…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, raspunde, printr-o postare pe Facebook, acuzațiilor venite din partea deputatului PNL de Alba, Florin Roman, care anunța intr-o conferința de presa ca 1.000 de școli din Romania vor fi inchise. Ministru spune nu este adevarat și ca nu se va inchide nicio școala. Postarea…

- Senatorul USR Mihai Gotiu a postat, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in care le transmite "respect" clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti pentru a participa la protestul de sambata. "Impreuna schimbam Romania! Ne vedem in piata", a mai scris Mihai Gotiu.

- Fostul presedinte al PNL, Alina Gorghiu, sustine ca prioritatea anului 2018 trebuie sa fie “unitatea dreptei”, punctand ca partidele de dreapta trebuie sa stea la o singura masa, cea “anti-PSD”. Intr-un mesaj postat pe contul sau de pe reteaua de socializare Facebook, Alina Gorghiu a scris ca liderii…

- Dacian Ciolos a postat pe contul de Facebook un mesaj referitor la demisia premierului Mihai Tudose. Fostul premier scrie ca Romania nu isi poate permite inca un guvern creat din criza morala in care colcaie coalitia PSD-ALDE, iar daca vor fi alegeri anticipate, isi asuma sa fie parte a solutiei. Intr-o…

- Alina Gorghiu, senator PNL, e de parere ca PSD ar trebui sa-și dea demisia fiindca nu guverneaza în beneficiul României, ci al lui Liviu Dragnea. "Al doilea Guvern PSD darâmat tot de PSD pentru pofta ce-a poftit-o Daddy Dragnea. Penibil, nu? Consecintele le calculeaza…

- „Din punctul meu de vedere, coalitia PSD-ALDE a esuat. Romania nu isi poate permite inca un guvern creat din criza morala in care colcaie coalitia PSD-ALDE. Este nevoie de o alternativa. O alternativa care trebuie construita cu toti cei care au aratat ingrijorare pentru felul in care e condusa tara…

- Fostul premier Dacian Ciolos considera ca PSD si ALDE "nu sunt in stare sa isi asume responsabil guvernarea" si "vor duce tara de rapa", precizand ca este nevoie "de o alternativa" construita cu toti cei care au aratat ingrijorare pentru felul in care a fost condusa Romania in ultimul an. "Un…

- Fostul premier Dacian Ciolos sustine ca Romania nu isi poate permite inca un guvern creat din criza morala in care colcaie coalitia PSD-ALDE, iar daca vor fi alegeri anticipate, isi asuma sa fie parte a solutiei ”Un an si unsprezece zile de guvernare PSD-ALDE: doi premieri au fost maziliti in batalii…

- "Ma astept ca in viitorul CExN sa discutam mai mult despre modalitatile prin care acest Guvern sa functioneze si mai bine decat a functionat pana in prezent, despre ceea ce putem aduce in plus pentru Romania si pentru toti romanii, indiferent daca ne-au dat votul increderii lor sau inca nu au facut…

- Fostul premier Dacian Cioloș intervine in scandalul momentului din interiorul PSD și susține, intr-o postare pe Facebook, ca aceasta „galceava politica” costa Romania enorm. De asemenea, acesta subliniaza ca „Guvernul are datoria sa guverneze in interesul societații” și condamna disputele publice…

- "Guvernul are datoria sa guverneze in interesul societatii. Cum spunea deunazi si premierul Tudose, chiar daca mandatul politic vine de la o majoritate politica, Guvernul e al Romaniei. Si, totusi, pentru a cata oara intr-un an de guvernare PSD-ALDE avem parte de dispute publice intre membri ai Guvernului,…

- Deputatul social-democrat Liviu Plesoianu a anuntat, joi, intr-o scrisoare deschisa catre colegii sai din PSD, ca va candida la alegerile prezidentiale din 2019. "Voi candida la prezidentialele din 2019. Cand se va hotari PSD sa tina acel Congres, membrii partidului vor decide, asa cum…

- Compania italiana Iveco Defence Vehicles a anuntat, joi, ca in decembrie 2017 a semnat un contract cu Ministerul roman al Apararii pentru vanzarea a 173 de vehicule militare. Conform contractului, vehiculele militare vor fi livrate in acest an. Compania italiana Iveco nu a dezvaluit valoarea…

- "Informatia vehiculata in presa cum ca, in primavara anului trecut, as fi emis un Ordin de ministru pentru a bloca afisarea preturilor la medicamente din CANAMED pe site-ul Ministerului Sanatatii este eronata! Incepand cu 5 iunie 2015, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Sanatatii…