Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR Dan Barna a declarat, ca deși partidul va alege in Congresul de sambata candidatul formațiunii la alegeri, prezidențiabilul Alianței USR-PLUS va fi anunțat peste doua saptamani, anunța MEDIAFAX.„Suntem intr-o Alianța. Chiar azi (vineri - n.r.) am avut o intalnire despre construcția…

- 'Chiar acum am incheiat o noua runda de discutii si de negocieri cu colegii nostri din PLUS, probabil ca intr-o saptamana jumatate - doua saptamani vom avea si o decizie finala in cadrul aliantei. Sambata avem un congres al USR in care, conform statutului, va fi nominalizat candidatul USR pentru…

- Presedintele organizatiei PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat vineri ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a propus, in sedinta Comitetului Executiv National, ca aceia care pierd functiile pentru care candideaza la congres sa plece si din functiile guvernamentale, propunere care nu a fost…

- Presedintele USR, Dan Barna, a vorbit sambata despre candidatul unic pe care Alianta 2020 USR - PLUS il va propulsa spre alegerile prezidentiale, mentionand ca acum mai este doar problema alegerii partidului de la care va fi ales acest candidat.

- Daca alegerile din 26 mai inchid intr-adevar o epoca si deschid o noua fila in istoria politicii romanesti vom vedea abia dupa viitoarele alegeri locale si parlamentare. Foarte importante si ele, alegerile prezidentiale intra in alta logica. Functia in sine este una iesita din tipare. Presedintele face…

- ​Liderul PLUS, Dacian Cioloș, spune ca nu a intenționat sa îl atace pe președintele Klaus Iohannis atunci când a spus ca trebuie sa își asume raspunderea pentru desemnarea premierilor PSD și este convins ca șeful statului nu este confortabil cu situația în care a fost pus. El…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, duminica, la mitingul electoral al Aliantei USR PLUS desfasurat la Cluj, ca in 2020 alianta pe care o reprezinta va da Romaniei "cel mai competent si onest" prim-ministru."Este primul miting electoral al Aliantei USR PLUS. Nu e putin lucru. E inceputul…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, duminica, la mitingul electoral al Aliantei USR PLUS desfasurat la Cluj, ca in 2020 alianta pe care o reprezinta va da Romaniei "cel mai competent si onest" prim-ministru. "Este primul miting electoral al Aliantei USR PLUS. Nu e putin lucru. E inceputul unui…