Fostul premier Dacian Ciolos, presedinte fondator al Miscarii Romania Impreuna, afirma ca in PSD este o batalie interna, iar acest partid ar trebui sa se ocupa de dezvoltarea economica a Romaniei si sa evite izolarea tarii pe plan european si international. "Pe mine ma intereseaza in primul rand Romania si nu bataliile si luptele interne intestine din PSD. (...) Este un partid aflat la guvernare, care ar trebui sa se ocupe de dezvoltarea economica, de rezolvarea problemelor pe care le are Romania, sa evite izolarea Romaniei in plan european si in plan international. Dar in schimb, ce vedem? Spectacole…